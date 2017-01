Meresüsteemide instituut palub abi: Keri saare lähistel kadus väärtuslik sond

Keri saare lähedal on meresüsteemide instituudil püsijaam ja just seal – paar kilomeetrit Keri saarest põhja pool, koordinaaditega 59°43N, 25°01E – väärtuslik seade kaduma läkski. Samas kohas oli seade andmeid kogunud juba mullu märtsist saati.

Instituudi juhtivteadur Urmas Lips rääkis Postimehele, et seade on tegelikult osa suuremast süsteemist. Sond on kaabliga ühendatud ja seda saab programmeerida nii, et see käiks vee all üles-alla erinevaid veeparameetreid mõõtmas.

Seejärel edastatakse andmed automaatselt juba instituudile, mis kasutab saadud andmeid Läänemere prognoosimudelites.

«Aga peale jõule juhtus seadmega midagi ja kui me läksime vaatama, siis see seade, mis üles-alla käib, oli kaabli otsast kadunud,» ütles Lips. Veel ei ole teada, miks seade kaduma läks.

Kui sondi korpus katki pole, peaks sel piisavalt ujuvust olema, et pinnale hulpima jääda. Kus kandis sond tänaseks omadega olla võib?

«Eks ta kuskil Soome lahes on. Kui me saaksime teada täpse kadumispäeva, saaks ligikaudu arvutada, kuhu ta pinnahoovustega oleks võinud liikuda. Tavapäraselt peaks see minema ida poole, kuid see ei pruugi nii alati olla,» rääkis Lips.

Seadme leidjale pakutakse ka vaevatasu. Kui suur see on, Lips ei ütle. Senikaua, kui sondi pole üles leitud või uut asemele paigaldatud, instituut andmeid ei saa ja püsijaam ei tööta.