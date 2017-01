PPA asejuht läheb TTÜsse tööle

TTÜ rektor akadeemik Jaak Aaviksoo nentis, et konkurss sellele ametikohale oli väga tihe. «Tunneme tänast politsei- ja piirivalveametit kui kõrge usaldusväärsusega organisatsiooni, mille ülesehitamisel on olnud märkimisväärne panus ka Joosep Kaasikul. Ülikooli arengu kujundamisel on selline kogemus äärmiselt väärtuslik,» ütles rektor pressiteate vahendusel.

Kaasik ise ütles, et soovib pärast kauaaegset politseiteenistust anda panust Eesti arendamiseks ka teistel elualadel.

Joosep Kaasik alustas politseiteenistust 1991. aastal nooreminspektorina Pärnus ja on 25 aasta jooksul töötanud politseis paljudel ametikohtadel, neist viimased 16 aastat erinevate üksuste juhina.

TTÜ administratsioonidirektor on ülikooli rektoraadi liige, kes vastutab ülikooli haldus- ja tugiteenuste taseme tõstmise ja võimekuse arendamise eest.