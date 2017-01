Perevägivallas süüdi mõistetud Mihkel Kunnus täna «Radaris»: tere, olen alkohoolik

«Tere, mina olen Mihkel, ma olen alkohoolik,» ütleb Kunnus lause, mis kõlab justkui mõnest välismaisest filmist, edastas Kanal 2 saate «Radar» meeskond. Kuid nii mõnegi eestlase jaoks on see fakt, mida on endale ja teistele raske tunnistada. Ka Kunnus tunnistab, et paljudele tema sõpradele-tuttavatele-lähedastele ei pruugi tema avameelne intervjuu meeldida.

Kunnus arvab, et temal oli psühholoogiline alkoholisõltuvus. «Psühholoogiline sõltuvus selles mõttes, et sul tekib tahtmine juua ja kui sa juba jooma oled hakanud, siis on raske lõpetada, sest siis sul hakkab lihtsalt väga halb mingil hetkel. Tekib tsükkel. Tsükkel ei ole see, et sul hakkab väga hea sellest alkoholist, vaid sul hakkab vähem halb,» sõnab ta.

Ehk siis Kunnus tunnistab, et temast sai alkohoolik ja mitte lihtsalt alkohoolik, vaid nö tsüklijoodik. Kuid ta suutis siiski normaalselt elada, sest oskas enda sõnul valida joomiseks sobivaid perioode, et see näiteks tööd ei häiriks.

