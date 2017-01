Korruptsioonikuritegude arv tõusis eelmisel aastal rekordtasemele

Kokku registreeriti mullu 557 korruptsiooniga seotud kuritegu, mis on kõigi aegade kõrgeim näitaja. Neist suurema osa ehk 64 protsenti moodustavad altkäemaksu kuriteod. Korruptsioonikuritegude arvu tõusu taga on eeskätt ametialased võltsimised, mida 2015. aastal registreeriti 65 kuritegu ning 2016. aastal 161 kuritegu.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul ei ole korruptsioonikuritegude arv Eesti iseseisvuse taastamise järel iialgi nii kõrge olnud, kui eelmisel aastal. Samas tõdes ta, et korruptsioonisüütegude hulka kasvatasid üksikjuhtumid, mis on seotud suuremate korruptsioonisüüasjadega.

«Ligi 100 juhtumi võrra on kasvanud ametialaste võltsimiste arv, need juhtumid on seotud autoregistrikeskuse ülevaatuspunktide töötajate juhtumiga, kui nad lasid altkäemaksu eest ülevaatuselt läbi tehniliselt mittekorras sõidukeid,» selgitas Reinsalu.

Kui mullu oli 557 korruptsiooniga seotud süütegu, siis aasta varem oli neid 450. Sealjuures on korruptsiooniteod kasvanud alates 2012. aastast. Siis oli neid 161, aasta hiljem juba 322 ning 2014. aastal 355, selgub justiitsministeeriumi statistikast.

Lisaks korrputsioonikuritegude registreerimise kasvuga jõudis mullu ka kohtusse rekordarv korruptsiooniga seotud kriminaalasju. Eelmisel aastal saatis prokuratuur kohtusse 23 rasket korruptsioonijuhtumit ja kohtulahendi sai 12 rasket sellist süütegu. 2015. aastal jõudis kohtu menetlusse 14 ja sai lahendi samuti 14 rasket korruptsiooniga seotud kriminaalasja.

Riigi peaprokuröri Lavly Perling tõi täna justiitsministeeriumis toimunud pressikonverentsil eelmisel aastal kohtusse jõudnud suurematest kohtusse jõudnud korruptsiooni süüasjadest esile Põhja-Eesti regionaalhaigla juhtidega seotud kuriteod, Tallinna linnapea kohalt tagandatud Edgar Savisaare kriminaalasja, politsei- ja piirivalveameti töötajate dokumendiäri ning maanteeameti tehnoülevaatuse ja eksamineerijatega seotud kuriteod.

Eestis tegutseb ligi 20 kuritegelikku ühendust

Ka politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri sõnul politsei üks prioriteet valgekraeline kuritegevus, mis kujutab suurt ohtu riigi majandusele ja turvalisusele. «Korrumpeerunud ametniku ja petisest ärimehe tõttu kannatavad kõik Eesti inimesed, sest kogukond ei saa neile mõeldud teenuseid ja hüvesid,» märkis ta.

Vaher tõi näiteks, et eelmisel aastal peteti välja Euroopa Liidu toetusi üheksa miljoni euro väärtuses ning sama summa eest saaks renoveerida näiteks kümmekond väiksemat kooli või lasteaeda. Politsei tabas eelmisel aastal 260 korruptsioonikuriteos kahtlustatavat.

Vaher tõdes, et organiseeritud kuritegevus on üha valgekraelisem. «Kuritegelikud ühendused ei ohusta tänaval kündiva inimese turvalisust, kuid nõrgestavad riiki, proovides panna maksma oma seadusi. Eestis tegutseb ligi 20 kuritegelikku ühendust, kellest peame väga ohtlikuks kaheksat,» rääkis Vaher ja lisas, et ohtlikud ühendused tegelevad peamiselt maksu- ja narkokuritegudega.

Suurim oht langeda kuriteo ohvriks on Ida-Virumaal

Eestis on kuritegevuse tase kõige kõrgem Ida-Virumaal ja kõige madalam Saaremaal, võimalus langeda kuriteo ohvriks on Ida-Virumaal Saaremaast üle kolme korra kõrgem.

Justiitsministeeriumi andmetel pandi eelmisel aastal Ida-virumaal toime 294 kuritegu 10 000 elaniku kohta. Eesti keskmisest on kuritegevuse tase kõrgem ka Tallinnas ja Harjumaal (242 kuritegu 10 000 elaniku kohta ja Põlvamaal (233 kuritegu 10 000 elaniku kohta). Eesti keskmine kuritegevuse tase oli 2016. aastal 220 kuritegu 10 000 elaniku kohta, ülejäänud maakondades jäi kuritegevuse tase keskmisest allapoole.