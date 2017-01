Ülevaade: millised õigused annaks halli passi omanikele Eesti kodakondsus

Seega tekkis olukord, kus Eestis oli suur arv endisi Nõukogude Liidu kodanikke, kes olid ilma ühegi riigi kodakondsuseta. 1992. aastal oli kodakondsus- ja migratsiooniameti andmetel määratlemata kodakondsusega isikuid Eestis 494 000.

«Siis tekkis see probleem, et kuidas need inimesed reisida saavad. Eesti passi neile anda ei saanud, kuna nad polnud kunagi Eesti kodanikud olnud ja Venemaa oma passi neile ei andnud. Venemaa küll võimaldas neil passi teha, kuid automaatselt ei andnud,» kirjeldas Nutt.

Välismaalase pass on olnud üks rahvusvaheliselt tunnustatud reisidokumendi vorme. «See, et tal hallid kaaned on, ei puutu üldse asjasse. Eri riikides võivad need olla eri värvi,» lausus Nutt ja selgitas, et välismaalase pass antakse tavapäraselt inimesele, kellele tema kodakondsusjärgne riik mingil põhjusel ei ole reisidokumente andnud.

Nutt rõhutas, et tänaseks on suur osa neist, kel toona oli õigus välismaalase pass saada, oma kodakondsuse määratlenud, võtnud kas Eesti, Venemaa või muu riigi passi.

IRLi poliitik tõdes, et ühegi riigi, sealhulgas Eesti huvides ei ole see, et on suur arv kodakondsuseta isikuid, vaid riik soovib, et inimesed end ära määratleks. Küsimus on, millistel tingimustel Eesti kodakondsuse peaks saama. Siiani on jäädud seisukohale, et kodakondsuse saamiseks on näiteks eesti keele oskus vajalik.

Nuti hinnangul tekiks kõigile halli passi omanikele Eesti kodakondsuse andmisel kolm peamist probleemi: eesti keele oskust enam ei kontrollita, osa halli passi omanikke võib Eesti riigile teadmata omada ka Vene passi ning kõigil neil, kes on Eesti kodakondsuse saanud kõiki nõudeid täites, võib tekkida küsimus, miks neid halvemini koheldi. «Me anname signaali, et lollid olite, et Eesti kodakondsust taotlesite, näete, nüüd oleksite saanud niisama ja hoopis lihtsamalt,» rääkis Nutt.

Huvi Eesti kodakondsuse vastu

Kui Keskerakond loodab, et nende venekeelseid valijaid Eesti kodakondsuse saamine huvitab, siis Nutt usub, et tegelikult on huvi pigem väike – kes kodakondsust on soovinud, on selle ka saanud.

«Kui inimene on 25 aastat elanud riigis ega ole selle riigi kodakondsust taotlenud, siis ilmselt ei ole ta seda lihtsalt tahtnud. See on nii pikk aeg ja miks me hakkame premeerima inimesi, kes tegelikult kas ei taha või ei loe end Eesti kodanikuks,» arvab Nutt.

Motivatsioon kodakondsuse saamiseks tuleneb tema selgitusel tavaliselt kas soovist käia valimas või olla valitud ning käia reisimas. «Paistab, et valimas käia nad ei taha, vähemalt mingi osa neist ei tunnegi võib-olla eesti poliitikuid. Reisida on neil aga kahtlemata lihtsam praegu,» tõdes ta. Halli passi omanikud saavad Euroopa Liitu Eesti residendina reisida viisavabalt, Venemaa nõuab Eesti kodanikelt viisat, aga halli passi omanikelt mitte.

«Kui käegakatsutavat boonust ei ole, siis see eriti ei motiveeri, sest majanduslikes küsimustes pole mingit vahet – pensionit ja palka saad sõltumata kodakondsusest, maja võid osta sõltumata kodakondsusest jne,» märkis Nutt.

Siseminister, sotsiaaldemokraat Andres Anvelt kommenteeris, et nii nagu Jüri Ratas intervjuus Radio Svobodale kinnitas, on kodakondsuse nullvariant Keskerakonna jaoks järgmiste valimiste põhiteema. «Eks seda võib iga erakond igal ajal öelda, milliste lubadustega lähevad nad valijatelt mandaati küsima,» leidis ta ja lisas, et sotsiaaldemokraadid sõnastavad järgmiste parlamendivalimiste sõnumid pärast kohalikke valimisi tänavu sügisel.

«Erinevate inimeste ja rahvuste vastandamine kodakondsuse küsimuses ei saa kindlasti olema meie programmiliseks eesmärgiks. Seetõttu arvan, et ei ole ka täna mõtet inimeste ootusi ja emotsioone kütta üles küsimustes, mida selles valitsuses ei arutata,» lausus ta ja täpsustas, et vaidlus nullkodakondsuse üle on üheks selliseks teemaks.

Anvelt rõhutas, et praeguses valitsuskoalitsioonis on juba kodakondsuspoliitika osas kokku lepitud muudatused, mida ta siseministrina hetkel ette valmistab. Siseminister tõi välja, et lõpetatud on kodakondsusetuse taastootmine, kui halli passiga vanemate lapsed said automaatselt Eesti kodanikeks. Selle muudatuse tulemusena sai Eesti eelmisel aastal ligi 1000 uut kodanikku.

Nüüd võimaldatakse kõigile Eesti lastele, kelle vanemad elasid siin 1991. aastal, kodakondsuse ilma täiendavate eksamiteta, ka juhul, kui lapse vanemad on mõne muu riigi kodanikud. Lisaks arendatakse Anvelti sõnul välja uudne kodanikulepingute süsteemi, mis lihtsustab Eesti kodakondsuse saamist ka täisealistele Eesti elanikele, kes ei ole tänaseks veel eesti keelt vajalikul määral omandanud.