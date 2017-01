Mihkel Kunnus rääkis «Radaris» avameelselt alkoholiprobleemist: pohmell on paras põrgu

Nagu näha, jagub Kunnusel AA kohta vaid positiivseid sõnu. Kui keegi on vahel mõelnud, et Anonüümsed alkohoolikud koondab kokku eluheidikud või nn paadialused, siis see ei pea paika.

«See galerii on väga lai, alkoholismil ei ole staatusega mingit seost,» kinnitab Kunnus ja lisab, et ei muretse, et teda seal ära tuntakse, kuna seal on palju tuntud inimesi.

«Ma olen võtnud ka selle seisukoha, et mis siin ikka häbeneda. See on jälle üks koht mingis mõttes, kus mul tasub kapist välja tulla ja näidata, et on võimalik olla kaine, täiesti vabalt, kuigi sul on selline füsioloogiline ümberhäälestatus juba olemas. No mis siis, see pole mingi halb asi. Või õigemini on halb asi aga selle saab keerata heaks asjaks. Karske olemine on niikuinii hea ja tervislik. Ma loodan, et näiteks teistel alkohoolikutel on kasu, et nad saavad aru, et AA ei ole midagi häbenemisväärset, see haigus ei ole midagi häbenemisväärset,» räägib Kunnus.

Alkoholivabad kaks viimast aastat pole tema jaoks siiski päris alkoholita möödunud.

«Kuna mul jõulude aeg oli päris selline raske periood, siis mul oli küll üks tsüklilaadne asi, selline tagasilöök või ütleme - suur masendusetulv tuli siin meediaga seoses. Elu läks ühesõnaga liiga põnevaks kätte, et enam ei kannatanud välja. Siis mõtled ikka, et juhe seinast ja lähen minema siit,» tunnistab Kunnus avameelselt, kuid lisab, et järgmisel hommikul oli olla väga halb.

«Uskuge mind - alkohooliku pohmell on siuke paras põrgu. See on halb, väga halb, väga-väga halb on olla. Unehäired, sul on lihtsalt püsivalt siuke vastikustunne sees. Kusjuures ta on huvitav, see on väga tugevalt seotud süütundega. Sa ei taha kedagi näha, tahad desotsialiseeruda, kapslisse ära tõmmata, ära kaduda. Sa põhimõtteliselt tahad, et sind ei oleks olemas olnud, tagasiulatuvalt - võiks öelda, et selline tunne.»

Kuid see detsembris juhtunu ei ole Kunnuse jaoks olnud ainus kord.

«Suvel olid ka mõningad siukesed korrad. See ei ole niivõrd, et tahaks õudselt alkoholi, vaid et õudselt tahaks kõik kuradile saata - see tunne on. Raev selle vastu, et oled olemas, on Õnnepalu öelnud hästi,» räägib Kunnus, kuid lisab, et hoolimata tagasilangustest ta igapäevaselt alkoholile ei mõtle.

«Ma ei saa öelda küll, et kui ma näen alkoholi, siis ilgelt tahaks juua, seda tunnet õnneks ei ole, kuid ma arvan, et see on väga erinev inimeseti. Sest osadel just see visuaalne aisting tekitab väga tugeva tahtmise. Tuleb endale mingis mõttes tegevust anda, rühmas käia, reflekteerida selle üle, sellega tegeleda. Seda ravida ei saa, lihtsalt ei tohi võtta esimest pitsi,» teatab Kunnus.