Ladõnskaja Ratase plaanist: IRLi fraktsioonile oli see väga ebameeldiv uudis

Ladõnskaja rääkis, et koalitsioonilepingus on selgelt kirjas, et kodakondsuspoliitika jääb samasuguseks, nagu see on praegusel hetkel. «Nagu inglise keeles räägitakse let's agree to disagree, et meil on väga erinevad põhimõtted - IRLil ja Keskerakonnal - seoses selle teemaga ja me leppisime kokku, et meie valitsemise ajal kodakondsuspoliitika jääb suurtes küsimustes samaks.»

Samuti märkis Ladõnskaja, et Ratase kodakondsuse ideest võib ridade vahelt välja lugeda valimiskampaaniaks ettevalmistumise. «Teine asi, mis ma suudan ridade vahelt välja lugeda, on see, et jah, tegeleme juba valimiste teemadega, mis ei ole kindlasti okei, sest meil valitsuses on praegu hästi palju teemasid, mille üle murda pead. Tulla välja selle teemaga, mida arvad, et võib-olla tõuseb valimiste teemaks, ei ole korrektne. Mina nimetan seda - nagu spordiajakirjanikud kasutavad seda mõistet - valestardiks.»

Kodakondusprobleem pole Ladõnskaja sõnul vaid tehniline, vaid ka väga emotsionaalne küsimus. «Inimesed, kes on ilma kodakondsuseta, on probleemiks, sest me kindlasti tahame, et nad saaksid kodakondsuse. Kindlasti ei ole õige, et me lihtsalt anname niisama.»

«Käsitlen kodakondsuse teemat lepinguna, riik ütleb, et mina armastan sind kodanikuna ja hoolitsen su eest, võtan vastutust ja samamoodi ütleb vastne kodanik, et riik, ma armastan sind, ma hoolitsen, tahan olla sulle truu ja selle jaoks õpin eesti keelt või põhiseaduse sätteid.»