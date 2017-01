Raadio 4 peatoimetajaks sai Julia Bali

Mary Velmet, kes on olnud Raadio 4 peatoimetaja selle asutamisest saati, esitas aasta alguses avalduse peatoimetaja lepingu lõpetamiseks alates 1. veebruarist, juhatus tegi Velmetile ettepaneku jätkata juhatuse nõunikuna, vahendas ERR.

Uue peatoimetaja leidmiseks korraldas juhatus toimetusesisese konkursi, kuhu laekus kaks avaldust.

ERRi juhatuse esimees Margus Allikmaa kommenteeris, et ta olen 12 aasta vältel kõrvalt näinud Julia Bali arengut Raadio 4 toimetuses ja on selle põhjal kindel, et tegemist on kohusetundliku, jätkuvalt arenemisvõimelise ja rahvusringhäälingule kohaseid väärtusi kandva noore inimesega.

«Julia on vastutava toimetajana näidanud, et ta tajub väga hästi Raadio 4 missiooni ja vastutust venekeelse auditooriumi ees, mis ennekõike tähendab seda, et esimese tõese info Eestis toimuvast peab venekeelne auditoorium saama rahvusringhäälingust,» lisas Allikmaa.