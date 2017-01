Paldiski ja Tallinna sadamas jäid kaks leedulast vahele Norrast varastatud kaubikutega

Esimene sõiduk peatati kella 10.50 paiku Tallinnas, kui kordoni politseiametnikud otsustasid kontrollida äsja sadamasse jõudnud laevalt Baltic Queen maha sõitnud väikebussi Mercedes-Benz Sprinter.

«Sõidukit vaadates tekitasid politseiametnikes kahtlusi kõige muu hulgas plastikust Prantsusmaa numbrimärgid. Auto detailidesse süvenedes avastati, et 32-aastase Leedu kodaniku esitatud registreerimistunnistusele kantud number ei klapi kerel asuvaga. Sõiduki tausta kerenumbri järgi kontrollides selgus, et kaubik oli varastatud Norrast,» rääkis Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Ivo Utsar.

Sama päeva õhtul kella 21.30 paiku tuli Rootsist Paldiski Põhjasadamasse saabunud laevalt maha veel üks Prantsusmaa numbrimärkidega Sprinter. Politseiametnikud asusid sõiduki dokumente ja andmeid ning väikebussi juhtinud 23-aastast Leedu kodanikku kontrollima ja selgus, et ka see väikebuss oli varastatud Norrast.

Mõlemad mehed peeti kinni ning toimetati varguse täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks jaoskonda. Mercedesed teisaldati politseiparklasse.

Varastatud sõidukite tegeliku tausta varjamiseks võltsitakse Utsari sõnul nende kerenumbreid ja registreerimistunnistusi lootuses luua autole nii-öelda puhas taust. «Me ei saa rääkida täpselt, kuidas me varastatud autod ära tunneme, kuid selleks on andmete kontrollimise kõrval ka teisi viise. Suurimaks abivahendiks on ikka osav ja kogenud politseiametnik, kes suudab küsitavusi märgata,» märkis piirivalve büroo juht.

«Põhjamaadest varastatud sõidukite transportimist läbi Eesti ikka proovitakse. Kurjategijad teavad, et Eestis on vahele jäämise risk suur, seda professionaalsete politseiametnike ja väga hea ja tiheda koostöö abil. Pildikult öeldes me teame, mis naabri aias toimub. Varastatud autode roolist oleme tabanud mitmete riikide kodanikke, naabermaade elanike kõrval ka eestlasi,» lisas Utsar.