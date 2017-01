Ratas: me ei räägi sellest, et kõigile saadetakse pass postiga koju

Ratas ütles riigikogu ees saadikute küsimustele vastates, et ei toeta kodakondsuse nullvarianti ja seda Keskerakonna ettepanek ka ette ei näe. «Räägime inimestest, kes on elanud siin riigis 25 ja rohkem aastat. Me ei räägi nendest inimestest, kes on tulnud peale 20. augustit 1991 siia. Me ei räägi sellest, et igale inimesele saadetakse posti teel koju Eesti Vabariigi pass,» ütles ta.

Eestis vähemalt 1991. aastast elanud inimestele kodakondsuse andmine on tema sõnul Keskerakonna soov olnud juba aastaid ning viimati oli see kirjas Keskerakonna 2015. aasta riigikogu valimiste platvormis.

Ratase sõnul käsitleb Keskerakonna ettepanek üksnes inimesi, kes on Eestis elanud enne riigi taasiseseisvumist 20. augustil 1991. «Teiseks, ta peab olema vähemalt 15-aastane, olema pikaajalise elamisloaga, ta peab omama legaalset püsivat sissetulekut, peab olema lojaalne Eesti riigile, andma vande, taotledes Eesti kodakondsust: «Tõotan olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale». Need punktid peavad olema raudkindlalt sees, kui me üldse seda teemat arendame,» ütles ta.

Ratas märkis, et halli passiga inimeste teema on ühiskonnas üleval olnud üle 25 aasta, ajast, kui Eesti taasiseseisvus. «Inimestel oli toona valik, missugust passi valida. Väga paljud inimesed, enamasti vene keelt kõnelevad inimesed, valisid halli passi. Toona öeldi, et tegemist on ajutise lahendusega,» rääkis ta.

Paljud rahvusvahelised organisatsioonid on Ratase sõnul samas öelnud, et järgmised 25 aastat ei saa see ajutine lahendus kesta. «See tuleb lahendada. Eesti riigi julgeoleku seisukohast, Eesti riigi ühiskonna sidususe seisukohast ma arvan, et on õige, kui Eesti riigis on kodakondsed inimesed,» ütles ta ja lisas, et jutt on inimestest, kes on kõikjal meie kõrval, kes on Eestis üles kasvatanud lapsed ja lapselapsed ning maksavad riigile makse.

Muu hulgas avaldas ta riigikogu ees arvamust, et kui praegu elab Eestis enam kui 80 000 halli passiga inimest, siis Keskerakonna ettepaneku alusel võiks Eesti kodakondsuse saada neist vähem kui pool. «Ma arvan, et pooled vähemalt neist üldse ei kvalifitseeru selle loogika alla, et saada Eesti Vabariigi kodakondsus,» ütles Ratas.

Tema sõnul on ühtlasi selge, et Keskerakonna ettepanek praeguses riigikogu koosseisus toetust ei leia. «Lihtsalt minu soov on see, et seda teemat peaksid kõik erakonnad käsitlema. On veel üks võimalus: kõik erakonnad ütlevad, et see ei ole teema Eesti jaoks ja seda me ei käsitle. Aga probleem ühiskonnas on,» lisas ta.