Indrek Tarand «Pealtnägijas»: soovin endiselt ühel päeval Eesti presidendiks saada

Europarlamendi asepresidendivalimistel oli kohti 14, kandidaate 15. Ainsana jäi valimistel kohast ilma Eesti eurosaadik Indrek Tarand. Kas see oli valus löök?

«Võib ka nii kirjeldada,» vastas Tarand saatejuhi küsimusele. «Aga olen ka varem elus püüdnud osutada, et valimised peavad eeldama valikuvõimaluse olemasolu. Kui on kokku lepitud, et kohtadele vaid üks kandidaat, siis see pole veenev ja siiras ning meenutab nõukogude aega.»

Tarand ütles, et ta mitte ei ürita oma elu huvitavamaks teha, vaid «püüab sellise tegevuse kaudu elu kivistunud voolusängist parematele radadele juhtida».

Tarand möönis, et tema käitumist võib tõlgendada tembutamisena, kuid nentis, et europarlamendis on väga raske löögile pääseda ja midagi ära teha, kui ei kaasa pisut huumoriaspekti.

Kommenteerides Vilja Savisaar-Toomasti omaaegset kommentaari, et Tarand on Eesti esimölakas, kes on alati esireas, et kedagi solvata, torkas Tarand, et ta pole eliidi vastane, vaid on ise eliit.

Tarand märkis, et soovib endiselt ühel päeval ka Eesti presidendiks saada. Ta lisas, et suvistel presidendivalimistel ei kandideerinud mitte seepärast, et poleks pakkumist saanud, aga aeg polnud veel küps.

«Tehti pooleldi ka pakkumine [presidendiks kandideerida]. Kuid mulle tundus, et ei olnud mõtet. Ma võin ka praegu öelda, et olen valmis saama ühel päeval presidendiks. Aga see päev ei pruugi tulla täna või kümne aasta pärast. Eluiga aina pikeneb.»

Vastates saatejuhi küsimusele, kas tal on endiselt probleem alkoholi kuritarvitamisega, nentis Tarand, et tal on endiselt küll «suhe alkoholiga», kuid probleemi tal enam ei ole. «Sellist jama nagu oli 15 aastat tagasi, ei ole.»