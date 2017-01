Fotod: «passimaffia» liikmed astusid kohtu ette

Harju maakohtus istusid süüdistatavate pingis 10 inimest, keda süüdistatakse muu hulgas kuritegelikku rühmitusse kuulumises ja altkäemaksu võtmises. Lisaks oli kohtus naine, kellele on esitatud süüdistus karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb tähtsa dokumendi kuritarvitamist. Tema puhul lõpetati kriminaalmenetlus oportuniteedi põhimõttel.

Postimees on varem kirjutanud, et menetluspooled ehk riigiprokuratuur ja süüdistatavate kaitsjad peavad läbirääkimisi kriminaalasja lahendamiseks kokkuleppemenetluses. Tänasel istungil selgus, et enamike süüdistatavate osas jõutigi kokkuleppele.

Menetuslike takistuste tõttu ei jõutud kokkuleppeni vaid jõugu ninamehe osas ja teda ei olnud ka kohtus. Kohus jätkab naise süüasja arutamist üldmenetluse korras.

Kohtualustest neli on nüüdseks endised politsei- ja piirivalveameti (PPA) töötajad. Kokkuleppe kohaselt on nende karistuseks viis aastat vangistust, millest kuuluks reaalselt ärakandmisele kaks kuud.

Teised ei olnud PPA töötajad. Neist kolme puhul lepiti kokku viieaastane vangistus, mis jäetaks tingimisi täitmisele pööramata, kui nad ei pane selle aja jooksul toime uut kuritegu. Kahe puhul lepiti kokku kolmeaastane vangistus, mis jäetaks samuti täitmisele pööramata, kui nad selle aja jooksul uut kuritegu ei soorita.

Ühele mõisteti rahaline karistus ja ühe puhul lõpetati kriminaalasi oportuniteedi põhimõttel.

Lisaks soovib süüdistaja neilt välja mõista rahasumma, mille süüdistatavad kuritegelikul teel teenisid.

Harju maakohus kuulutab otsuse 6. veebruaril.

Mis on «passimaffia»?

Riigiprokuratuur on ulatusliku dokumendipettuse kriminaalasjas süüdistuse esitanud 12 inimesele, kelle seas on ka neli politsei- ja piirivalveameti töötajat, neist kaks olid teenindussaali töötajad ja kaks spetsialistid.

Ljubov Genrihsoni (65) süüdistatakse kuritegeliku ühenduse loomises ja juhtimises, samuti korduvas altkäemaksu andmises, võltsitud tähtsa isikliku dokumendi kasutada andmises, dokumendi võltsimises ja kuritarvitamises ning kelmuses.

Lisaks on süüdistuse saanud Meeli Paluvits, Žanna Reede, Laivi Seeman, Ülle Lill, Sergei Zimakov, Irina Savenkova, Olga Tsvetkova, Jekaterina Botšarova, Jekaterina Leonova, Anton Kimmer ja Oksana Dmitrieva.

Kõiki peale Dmitrieva süüdistatakse muu hulgas ka kuritegelikku ühendusse kuulumises, mille eest võidakse kohtus süüdimõistmisel karistada kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega. Dmitrievale on esitatud süüdistus karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb tähtsa dokumendi kuritarvitamist. Selle eest võidakse teda karistada rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Kriminaalasjas on oportuniteedi põhimõttel lõpetatud menetlus 75 inimese suhtes. «See tähendab, et prokuratuuri hinnangul on kahtlustuse saanud inimeste poolt toime pandud kuritegu tuvastatud, kuid nende süü ja roll kuriteo toimepanemisel ei olnud määrav,» selgitas riigiprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina. Küll aga on neile määratud erinevad kohustused, samuti peavad nad hüvitama kriminaalmenetluse kulud.

Politsei pidas 2015. aasta oktoobris operatsioon «Maarika» järel kinni 12 inimest, keda kahtlustati ebaseaduslikul teel riiklike dokumentide saamiseks eelduste loomises. Neist 11-le esitas politsei kinnipidamise järel kahtlustuse kuritegelikku rühmitusse kuulumises.

Uurimisandmete järgi said tellijad kahtlustatavate kaudu erinevaid riiklikke dokumente, sealhulgas haridust tõendavaid dokumente, keeleeksami tulemusi, elamislube, kodakondsuse saamise aluseks olevaid dokumente ja arstitõendeid. Selleks kasutati muuhulgas võltsimist, valeandmete esitamist ja valeidentiteediga esinenud kaasosalisi.