Dmitri Jegorov: lõimumine on kinni muus kui passis

«Pass, õigemini selle kaante värv, ei pane Sind, austet juhtkirja autor, kunagi mõistma, mida nn «nemad» mõtlevad ja miks. Kahjuks on lisaks väga palju eest(imaa)lasi, kelle passi kaante värv oli varem sinine ja nüüd ELis olles punane, kelle mõttemaailmast ja selle tagamaadest pole Sul aimu,» kirjutab rahandusministeeriumi asekantsler.

«Veerandsada aastat on pikk aeg, et täita ära kõik formaalsused ja võtta endale sobivat värvi kaantega pass,» sõnab ta ja märgib, et kodakondsus võetakse, kui seda soovitakse, ja meie riigis puuduvad selle võtmiseks ületamatud takistused.

«Vaata pronksiöö videod üle ja Sa kuuled selges eesti keeles, kuidas (ilmselt ihaldatud passi omanikust) märatseja seletab, mis küsimustes ta Sinuga nõus ei ole ja miks,» teatab Jegorov ja lisab, et lõimumine on kinni muus kui passis – majanduses, sidususes, kindlustundes, kultuuris, suhtlemises, infos.

Loe pikemalt, mida ta lõimumise all silmas peab, täispikast arvamusloost Äripäevast.