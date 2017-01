Ilves pälvis 200 000-eurose Saksa Bertelsmanni fondi autasu

Auhinnaga tunnustab Bertelsmanni fond Ilvese tegevust digitaliseerimise eestkõnelejana riigijuhtimise, hariduse ja avalike teenuste vallas, selgub Bertelsmanni Fondi kodulehelt.

«Eesti on eeskujulik näide sellest, milline võiks Saksamaa digitaliseerumine tulevikus olla,» ütles Brigitte Mohn, kes on Bertelsmanni fondi juhatuse liige.

Oma kümneaastase presidentuuri jooksul tegi Ilves Eesti digitaalse ümberkujundamise presidentaalseks ülesandeks ja järgis eesmärgiks võtud sihti fondi hinnangul järjepidevalt ning kaalutletult.

Selle tegevuse eest tunnustatakse Ilvest 200 000 euro suuruse autasuga, mis antakse üle 29. juunil Saksamaal Güterslohs.

Happy for @IlvesToomas receiving @BertelsmannSt annual prize for his work on digital topics! https://t.co/Y8frI9mluo pic.twitter.com/8SFXx7uubq