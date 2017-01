Ligi: Kaja Kallas ei kuulu sisuliselt erakonda

Portaali teatel küsis saatejuht Mirko Ojakivi, kas Reformierakond on üldkogu järel üksmeelsem kui Taavi Rõivase esimeheks oleku viimastel kuudel, viidates seejuures Eesti Ekspressis ilmunud Kaja Kallase intervjuule, kus viimane ütles, et erakonnas on veel rahulolematuid.

«Kaja Kallas ei kuulu sisuliselt erakonda. Ta ilmub ekraanile ja kogu argument on tema pilt, eks ole. Ta tegelikult ei näe, mis need suhted on,» ütles Ligi ja avaldas kahetsust, et kolme-nelja poliitiku kogu sõnum on erakonna siseelu kommenteerimine, mitte ideed ega vaidlused oponentidega.

Samuti oli ta seisukohal, et peasekretär Reimo Nebokatile ja piirkondade arendusjuhile Kalev Lillole tehti ametist vabastamisega liiga. Tema hinnangul võis otsus olla mainekujunduslikult kasulik, kuid inimlikult oli see vale.

Uue peasekretäri nimetamist hakkab Reformierakonna juhatus arutama homme.