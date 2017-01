ERRi esimehe kohale pürgijate seast veel kindlat jah-sõna tulnud ei ole

Endine Postimehe juhatuse esimees Erik Roose rääkis ERRile, et ei ole veel dokumentidega tegelema hakanud, kuid on sel teemal inimestega suhelnud ning kuna nõukogu liikmete nägemus ja soovid talle sobivad, siis on kandideerimine tõenäoline, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Endine juhatuse esimees Margus Allikmaa ei oska veel öelda, kas kandideerib ka uueks ametiajaks.

Endine Eesti Ekspressi peatoimetaja Allar Tankler ei ole kindlait jah-sõna öelnud, kuid on suhelnud inimestega nii ringhäälingunõukogust kui ERRi endiste ja praeguste töötajate seast, et teada, millised teemad on olulised ning millega peaks tegelema.

Kandideerimist ei välista ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) endine juht Hanno Tomberg, muuhulgas on läbi käinud ka Telia Soome üksuse endise juhi Valdur Laidi, Eesti Lihatööstuse juhi ja ERRi nõukogu liikme Mart Luige ning Starmani juhatuse liikme Aivo Adamsoni nimed.