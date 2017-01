Nädalavahetuseti võib praamisõit Saaremaale võtta poole rohkem aega

Postimehega võttis ühendust lugeja, kes kurtis, et Virtsu-Kuivastu liinil kestab ülesõit koos peale- ja mahalaadimisega varasema 30 minuti asemel poole kauem. «45 minutit on keskmine ülesõit ja graafikust kinnipidamisest ei saa juttugi olla,» kirjutas ta.

Sarnane lugu oli reede õhtul ka Rohuküla-Heltermaa liinil. Need inimesed, kes olid laeva tavapärase kohalejõudmise ajaks ülevalt salongist alla autodesse läinud, pidid umbes 15 minutit oma autos istuma, sest lossimine ei läinud nii libedalt kui tavaliselt.

«Tõepoolest, nädalavahetusel läks meil mõnel reisil - nagu meremehed ütlevad - pakkimise peale rohkem aega kui graafikus ette nähtud oli. Seepärast olime me mõnel kellaajal graafikust natuke maas,» tõdes TS Laevade juht Kaido Padar.

Tema sõnul oli «pakkimine» (autode pealelaadimine - toim.) tavapärasest ajamahukam, kuna laevale taheti mahutada võimalikult palju autosid, et mahajääjate rivi väiksem oleks. «Jah, võib-olla oleksime pidanud klientidele ütlema, et me oleme vabagraafikus,» tunnistas Padar.

Segadusest hoolimata kinnitavad bussifirmade esindajad, et neile ei ole pikemaks veninud ülesõit seni probleeme tekinud. Kuressaare ja Tallinna vahel sõitva Sarbuss AS reisijateveo korraldaja Vello Lõbus sõnas, et tema ei ole kuulnud bussijuhtidelt nurinat, et neil oleks seetõttu raskem graafikus püsida.

«Pakkimine» nõuab suuremat kogemust

Küll aga tõdeb Lõbus, et iganädalase praamisõitjana on ta märganud, et sõidukite peale- ja mahalaadimine võib rohkem aega võtta. «Poisid peavad lihtsalt õppima, kuidas paremini laadida,» arvas ta.

Teisegi saarlaste bussifirma, AS Sareta esindaja Henno Liiv ütles sama: Kuressaare-Tallinna liinil sõitvad bussijuhid ei ole graafikus püsimisega hädas ja temal uue praami osas kaebusi pole.

GoBusi Hiiumaa esindaja Raul Randmaa nentis, et Tallinna sõitvad bussid hilinevad sihtkohta tõepoolest aeg-ajalt. Peamine põhjus on tema sõnul see, et praamisõit ei kipu enam varasema 1,5 tunni sisse mahtuma.

«Neil ei ole lihtsalt kogemust,» nõustus ta oma Saaremaa kolleegiga, et sadamatöötajad ei ole uute praamidega veel harjunud. «Vanad laevad on ju nii kaua sõitnud, kuid uus on alles poolteist kuud liinil olnud,» sõnas ta.

Ka Padar on päri, et graafikust mahajäämises mängib oma rolli vähene kogemus. «Ma tean, et see ei ole õigustus ega vabandus, sest klient ootab alati 110 protsenti teenindust, aga natukene võtab harjumine aega. Et tekiks see teadmine ja oskus autosid laadida maksimaalse kiirusega. Laevad on uued ja mehed on uued,» rääkis Padar.

Küll aga olevat kapten täna hommikul Padarile öelnud, et iga reisiga läheb asi paremaks. «Me vabandame klientide ees. Kuid me oleme reaalselt opereerinud neli kuud. SLK-l oli see 24 aasta kogemus,» ütles ta.

Laevafirma juhi kinnitusel ei tähenda see, et Virtsu-Kuivastu liinil jääbki ülesõit nüüd 45 minuti kanti. Küll aga tuleks nädalavahetusteti, ennekõike reedeti ja pühapäeviti, vähemalt esialgu arvestada, et pealelaadimine võib tavapärasest rohkem aega võtta. «Kui laeva täituvus on 70-80 protsenti, siis ei tohiks probleemi tekkida.»

Talvine graafik vaadatakse üle

Padari sõnul on seegi hea, et laevad jõudsid liinile ajal, mil saarte ja mandri vahel voorimine veel päris tipus ei ole. Seega on suvise perioodini veel aega harjutada, et asjad kiiremini jooksma saada. Samas, nagu ta ka ise nendib, tekivad samad probleemid ilmselt jälle, kui ka viimased kaks laeva saabuvad.

«Suveks on laevadele planeeritud ka rohkem madruseid, et autode paigutamisega aidata. Mõtlemisainet meil siin kindlasti on,» nentis Padar.

Sel nädalal on Padaril plaanis kohtuda ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega, et üheskoos tekkinud probleemid üle käia. Muude teemade hulgas tuleb arutusele ka see, kas tänane graafik on piisav või tuleks mõnele päevale reise juurde lisada.