Eesti Pank kutsub osalema mälestusmündi kujundamise konkursil

Münt tähistab Eesti, Läti ja Leedu lähenevat juubelisünnipäeva ja jõuab ringlusse kõigis kolmes riigis 2018. aasta alguses. Kujunduskonkursile oodatakse nii üksikisikuid kui ka autorikollektiive ning mündi kujundus valitakse rahvahääletusel internetis.

Iga Balti riigi keskpank kutsub kokku oma žürii, kes valib esimeses voorus välja kaks kavandit, mis lähevad edasi teise vooru ehk rahvahääletusele. Esimese vooru tulemusi ei avalikustata.

Rahvahääletus viiakse läbi internetis ja sellel osalevad iga riigi kaks võidukavandit anonüümselt. Veebihääletuse täpsed tingimused avaldatakse pärast seda, kui keskpangad on esmase valiku teinud.

Kujunduskonkursile tuleb esitada vaid mündi rahvusliku külje kujundus. Kujunduskavand peab sisaldama kujunduselemente, mis võimaldavad üheselt aru saada, et münt on pühendatud kõigi kolme Balti riigi 100. aastapäeva sündmustele.

Mündikavandi kohustuslikud elemendid on aastaarv 2018 ja tekst «Baltics», mis asendatakse mündi emiteeritava riigi nimega (Eesti, Latvija, Lietuva). Samuti tuleb kujunduses kasutada 12 tähest moodustunud sõõri, mis ümbritseb täielikult liikmesriiki tähistavat kujundust. Tähed tuleb paigutada nii, nagu need on kujutatud tavalisel kaheeurosel käibemündil.

Nõuetekohaselt vormistatud kavandite esitamise lõpptähtaeg on 6. märts kell 12. Rahvahääletuse tulemused avaldatakse hiljemalt 30. juunil.

Teise vooru ehk rahvahääletusele pääsenud kavandi eest makstakse autoritasu 1000 eurot. Võidutöö eest makstakse pärast mündi emiteerimist autoritasu 1500 eurot.

Märgusõnaga tähistatud kavandid tuleb saata suletud ümbrikus Eesti Panka aadressil Mündižürii, Eesti Pank, Estonia pst 13, 15095 Tallinn.