Tõde Delavue kohta

Õiguslikust vaatepunktist ei riku DeLavue, kes pakub oma teenuseid ja samuti võimalust krediteerida oma teenuseid vahendajate kaudu, tarbija õigusi. Mõnedes meediaväljaannetes avaldati ebaõiget infot «krediidivabriku kohta». See ei saa vastata tõele, kuna krediidiandjate ja -vahendajate seaduse alusel puudub DeLavuel litsents laenu andmiseks ja laenamisega tegelemine ei ole DeLavuele lubatud.

Eestis on laenutegevus rangelt seadusega reguleeritud ja järelevalvet teostab Finantsinspektsioon. Tuginedes uuritud materjalidele, omab DeLavue partnereid krediidiasutuste (pank) ja litsentseeritud laenuandja näol. Just nemad tegelevad tarbija maksevõime hindamse, laenulepingu sõlmimise ja raha väljastamisega. Mis puudutab laenulepingu tingimusi ja intressimäära, siis need ei ole liialdatud ja laenutingimused ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega.

TARBIJA VASTUTUS

Ilukeskuse eesmärk on teenuste osutamine. Tuleb aru saada, et otsuse teenuste ostmise või laenuga ostmise kohta teeb tarbija ja me ei saa rääkida krediidi pealesundimisest. Sealjuures jääb viimane sõna krediidiasutusele pärast kliendi maksevõime vajalikku analüüsi. Kuna krediidivõime analüüsiga tegeleb pangaspetsialist ja mitte ilukeskuse töötaja, on vastutustundetu laenamine välistatud. Pank on kohustatud selle analüüsi läbi viima, ja ma ei kahtle, et pank või laenuandja teostab selle vajalikul viisil, kuna vastutustundliku laenamise reeglid on meil päris karmid.

LEPING JA SELLE LÕPETAMINE

Pärast materjalide, samuti klientidele nii DeLavue kui ka panga poolt pakutavate lepingute läbitöötamist ei leidnud ma laenulepingus mingeid rikkumisi või koormavaid sätteid. Kehtiva seaduse kohaselt on tarbijal võimalus taganeda krediidilepingust 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. Samuti on tarbijal võimalus igal ajal lõpetada leping DeLavuega ilma sanktsioonideta. Lisaks on tarbijal võimalus lõpetada laenuleping igal ajal pärast tähtaja möödumist. Mis puudutab lepingu sisu teenuste osutamise kohta DeLavue poolt, on viimane kohustatud osutama teenuseid kvaliteetselt, vastavalt kliendi soovile. Vastavalt minu käsutuses olevale infole ei ole Tarbijakaitseamet teinud salongile ettekirjutusi, viinud läbi kontrolli ega saanud kaebusi.

Teenuste osutamise lepingu sätted ei näe ette trahve, lisatasusid või ebaotstarbekaid, koormavaid tingimusi, mistõttu tingimusi võib nimetada adekvaatseteks või standardseteks. Meil ei ole tegemist ebakvaliteetsete teenuste osutamisega, sest DeLavue ilukeskuse vastu selliseid kaebusi ei ole.

MEEDIAVÄLJAANNETE VASTUTUS

Vastavalt põhiseaduse paragrahvile 17 on keelatud heita varju kellegi heale nimele ja rikkuda mainet, omamata pretensioonideks alust. Antud juhul näeme rünnakuid DeLavue vastu, kuid tegelikult ei ole mingeid konkreetseid tarbijapoolseid kaebusi teenuste osutamise ega «laenu kaelamäärimise» kohta.

Ajakirjandus tagab üldsuse õiguse saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuvate sündmuste kohta. Konfliktisituatsioonis on ajakirjanik kohustatud ära kuulama kõik konflikti osapooled. Vastuväide annab õiguse parandada avaldatud materjalis olevaid faktivigu ja tsitaate. Vastuväide tuleb avaldada kohe ja nähtaval kohal ilma toimetuse kommentaarideta. Tulenevalt asjaolust, et DeLavue esindajad ei saanud mõnedes meediaväljaannetes kommenteerida ajakirjanike ebatäpseid avaldusi, võime teha järelduse info tahtliku moonutamise ning selle üksnes negatiivses võtmes esitamise kohta. Ajakirjanduseetika rikkumine võib tuua kaasa otsese varalise kahju ning selle tulemusena kohtuprotsessi, et kompenseerida seda kahju.

KOMMENTAATORITE VASTUTUS

Kommentaatorite vale käitumine võib teatud asjaolude kokkusattumise korral tuua kaasa kriminaalvastutuse

Tuleb pöörata tähelepanu vaenu õhutavatele kommentaaridele internetis ja meediaportaalides DeLavue ilukeskuse kohta. Kuna mõned kommentaarid olid avalikult vaenuliku iseloomuga, kujutades endast ähvardust ilukeskuse DeLavue töötajate elu ja tervise vastu – võib selline käitumine teatud asjaolude kokkusattumise korral tuua kaasa kriminaalvastutuse nende autoritele, vastavalt karistusseadustiku §-le 151, nimelt: Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, – karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

Tuleb meeles pidada kriminaalkaristust sotsiaalvõrgu kasutajale, kes ähvardas peaministriga arveid õiendada. Samuti mõistis kohus karistuse 28-aastasele Jõgeva, elanikule, kes ähvardas populaarses sotsiaalvõrgustikus oma lehel massilise arveteõiendusega «teise Breiviku» stiilis. Ähvarduse virtuaalsus ei saanud takistuseks reaalse karistuse mõistmisel, ning otsustavaks teguriks sai antud juhul portaali kasutajate valvsus, kes teatasid kohe politseile. Seetõttu soovitan inimestel, kes reageerivad uuele infole agressiooni ja sooviga arveid õiendada, end kokku võtta ja lõpetada selliste kommentaaride kirjutamine, et vältida haldus- või kriminaalmenetlust.