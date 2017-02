Tartu maratoni toimumiseks originaalrajal on vaja 15 sentimeetrit lund

«Praeguse olemasoleva aluspõhja peale on vaja umbes 10 sentimeetrit lund. Siis saaks selle tulnud lume ära pressida, misjärel oleks vaja veel viis sentimeetrit lund ja saaks öelda, et on küllaltki hea kvaliteediga rada. Ehk siis praegu oleks vaja 15 sentimeetrit lund – siis saaks maraton toimuda originaalraja peal,» ütles Kelk.

Maratoni direktor kinnitas, et avatud raja sõit ja teatemaraton toimuvad, kuid toimumiskoht on endiselt lahtine.

«Avatud raja ja teatemaratoni seisukohalt on täna peamine alternatiiv ikkagi Mammaste, kus on olemas kunstlumerajad. Järgmiseks nädalaks on oodata ka natuke külmemat ilma, mis tähendab, et see tagavaraplaan peaks andma garantii avatud raja sõitude ja teatemaratoni toimumiseks,» rääkis Kelk.

Põhisõitude puhul on tema sõnul aga praegu peamine alternatiiv Tehvandi. «Küll aga peaks maratoni rada olema vähemalt viis kilomeetrit pikk, kuid praegu saame garanteerida vaid 3,2-kilomeetrise ringi. Kui aga tahame ühes stardis rajale lasta 500–1000 osalejat, siis jääb see 3,2 km ring liiga väikeseks,» tunnistas Kelk.

«Põhisõitude toimumise garantii lühendatud ringi peal saame anda järgmisel nädalal, kui hakkame Tehvandil kunstlund tootma. Eesmärk ongi juurde saada kahekilomeetrine lisarada,» lisas Kelk.

44. Tartu maraton peaks toimuma 26. veebruaril, avatud raja sõit ja teatemaraton nädal varem. 26. jaanuari andmetel oli maratonile 3584 registreerunut – 2955 suusasõpra 63-kilomeetrisele distantsile ja 629 osalejat 31 kilomeetri pikkusele võistlusele.