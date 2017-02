Graafiline ülevaade: kui palju on eestlastel kehtivaid hasartmängu keelde

Kehtivaid lotopiiranguid (loto) on 547 ja spordiennustuste (toto) piiranguid 1023, kokku on õnnemängupiiranguid 4575. Võimalus keelata endale ka klassikalist loteriid ja spordiennustusi jõustus 2016. aasta alguses.

Samal ajal tuli veel üks muudatus: nimelt muutusid piirangud tähtajatuks. Inimene, kes on endale seadnud piirangu näiteks kolmeks aastaks peab tähtaja möödudes vormistama maksu –ja tolliametile ka eraldi avalduse, et soovi korral jälle kasiinosse minna.

Seetõttu võib öelda, et paljud piirangud on kuhjunud ja piirangute tõus alates 2010. aastast ei tähenda tingimata probleemsete mängijate juurdetulekut. «Üsnagi tavapäraselt ei tee inimesed piirangu tähtaja lõppemisel maksu - ja tolliametile avaldust piirangu lõpetamiseks ja nii nad siis jäävad sinna rippuma. See aga on väga positiivne ja näitab, et neil ei olegi tekkinud uut huvi kasiinosse minna. Miks ta siis peaks selle ajamahuka tegevuse ette võtma,» kommenteeris Eesti Hasartmängude Korraldajate Liidu direktor Tõnis Rüütel piirangute kuhjumist.



Kas loteriisõltlane võib teha ka hüppe kasiinomaailma? «Pigem mitte. Need on üsna erineva hasardiga seotud. Väikese summaga loto mängimine võib vanemaealisele või pensionärile üsna tagasihoidlik ajaviide olla,» selgitas Rüütel. Samas kasiinosse minejat igast ühest päris ei ole. «See on selgelt veidi glamuursema ajaviite taotlus kui pelgalt väikest adrenaliinilaksu taga ajades lotot mängida,» nentis Rüütel.

Aasta jooksul on endale loto keelde kehtestatud üle 500 ning spordiennustuste piiranguid üle 1000. Kuigi piirangu kehtestab maksu – ja tolliamet, siis keelu saab endale peale panna vaid inimene ise. Pikaaegselt hasartmängu turul toimuvat jälginud Rüütel nentis, et üha tavapärasem on see, et kui pannakse keeld, siis pannakse see keeld kohe nii õnnemängule, totole kui lotole – isegi, kui inimene pole kunagi spordiennustuste peale raha pannud.

Maksu – ja tolliameti andmetel ei olegi eriti tihti ette tulnud olukorda, kus inimene kehtestaks eraldi ainult loto piirangu. Rüütel tõdeb, et sisulist probleemi seega see arv ei näita.

Inimesi, kes on end tõsisemalt probleemidesse mänginud on Rüütli sõnul 5-10 protsenti. Kes paneb piirangu kodurahu huvides, kes tahab tööandjale lojaalsuse garantiid näidata. Üksikud traagilised juhtumid on siiski sedavõrd ühiskonda mõjutanud, et kui abikaasa kodus palub piirang peale panna, siis seda ka tehakse, leidis Rüütel. Nii öelda igaks juhuks.

Ida-Virumaal ka rohkem mängualdis inimesi

Kuigi üle 4000 kehtiva õnnepiirangu kohta ei saa üleüldist järeldust teha, siis maakonniti keeldude arvu vaadeldes võib juba üht teist öelda. Ida-Virumaal elab ligi 150 000 inimest, kehtivaid õnnemängu piiranguid on 480, toto piiranguid 147 ja loto piiranguid 140 «Mis seal ikka, eks see slaavi veri on temperamentsem, võib-olla pidutseb rohkem ja on ka õnnemängualtim,» arvas Rüütel ja lisas, et ka Tallinna kasiinodes on muukeelset juttu tunduvalt rohkem kuulda kui eestikeelset.

Ida-Virumaalaste suurem armastus õnnemängude vastu võib Rüütli sõnul tuleneda ka tõsiasjast, et meelelahutusasutusi on lihtsalt vähem. Kui Pärnus, Tallinnas ja Tartus on võimalusi nädalavahetustel lustimiseks väga erinevate lõbustuste näol, siis Ida-Virumaal on teisiti. «Kasiinod on hakanud pakkuma ka väga palju muud meelelahutust kontsertide ja ürituste näol,» nentis Rüütel. Seetõttu on näiteks Narvas ja Jõhvis kasiino tõenäolisem kooskäimise kohta. «Muude valikute kesisus on selle asja nimi,» ütles ta.