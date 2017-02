Teaduste Akadeemia otsus ärritas Tartu Ülikooli

«Leian, et see on tõesti pretsedenditu ega vasta heale tavale ning tekitaks rea tõsiseid huvidekonflikti situatsioone,» ütles Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm ERR uudistele. Kalmu sõnul on TTÜ mitmes küsimuses, näiteks teaduse konkurentsipõhises rahastamises, ülikooli konkurent ning seadusest tulenevalt peab TÜ nõukogu liige, nagu ka TTÜ kuratooriumi liige, vastutama ülikooli strateegilise arengu ja hea käekäigu eest. «Ehk siis kumma ülikooli eest, kui need omavahel konkureerivad?» küsib Kalm retooriliselt.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps jättis Öpiku kandidatuuri valitsusele esitamata, sest kuigi Andres Öpik on Teaduste Akadeemia juhatuse liige, töötab ta TTÜ-s kõrgel kohal ning on ka TTÜ kuratooriumi liige, mistõttu on tekkinud nii huvide- kui ka väärtuskonflikt.