Keskkonnaaktivist rääkis «Radaris» oma argipäevast: päevad täis koosolekuid, seminare, meeleavaldusi

«Ta saab aru, et kui talle on midagi antud, siis ta peab selle ka rakendama,» ütleb Zuzut hästi tundev loodusliku eluvaatega Emil Rutiku.

«Ma ei ole väga eriline sellepärast,» hindab Zuzu ise.

Igal juhul on ta Eesti üks aktiivsemaid, kui mitte kõige aktiivsem keskkonnaaktivist ning kulutab Eesti eest võideldes iga nädal korduvalt ministeeriumide uksi. Neid teemasid, mis Zuzule täna olulised on ning millega ta igapäevaselt tegeleb, ei ole vähe - metsapoliitika, lendoravad, mahetoit lasteaedadesse ja koolidesse, endokriinsüsteemi häirivad kemikaalid ja palju muud.

Zuzu on isa poolt aserbaidžaanlane, kuid ta on terve elu Eestis elanud. Et aimu saada, miks Zuzule Eesti keskkond nii korda läheb, jälgime tema tegevusi terve nädala jooksul.

Vastuseis Rail Balticule

On jaanuari viimane neljapäev. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ees toimub meeleavaldus Rail Balticu vastu. Zuzu ei ole täna siin kui ürituse korraldaja, vaid üks, kes Rail Balticu ideega sellisel kujul rahul ei ole. Tema on üks neist, kes nõudis mh, et enne siduvate lepingute sõlmimist oleks kodanikel võimalik tutvuda Rail Balticu tasuvusanalüüside, sotsiaalmajanduslike- ja ökoloogiliste mõjurite analüüsiga. Et otsuseid ei tehtaks enne, kui rahvas pole tutvunud otsuse reaalse mõju ja trassivaliku alternatiividega.

«Eks meile läheb korda, mis Eestis sünnib. Selliseid suuri otsuseid ei saa uisapäisa vastu võtta,» ütleb ta. Tema sõnul jäi rahvale selgitamata, et kõigepealt on ikkagi vaja korralikud analüüsid teha, tasuvuse ja üldse erinevate mõjude kohta. «Igasugused sotsiaalsed analüüsid, kuidas see inimeste elu mõjutama hakkab. Need on tegemata veel,» räägib ta.

Zuzu on üks neist, kes pani oma jõu ja nõu alla Rail Balticu allkirjastamise vastasele petitsioonile lehel rahvaalgatus.ee kaks päeva enne meeleavaldust Harju mäel. «Seal nõutaksegi seda, et seda lepingut sellisel kujul ilma erinevate tasuvusanalüüsideta ei allkirjastataks,» ütleb ta.

Muret teeb metsapoliitika

Rail Balticu teema on kirgi kütnud juba aastaid ja oluline teema paljude, muu hulgas ka Zuzu jaoks. Vaadates noort naist meeleavaldajate seas liikumas, on näha, et paljud teretavad teda ja soovivad juttu puhuda, mis on märgiks sellest, et tegu on inimesega, kes keskkonnaringkondades on muutunud oluliseks häälekandjaks ja eesträäkijaks.

Zuzu osaleb meeleavaldustel, aitab neid korraldada, teeb erinevaid petitsioone. Kõike seda selleks, et Eestis oleks parem elada. Üheks Zuzu jaoks oluliseks teemaks on mets ja see, mis toimub hetkel riigi metsanduspoliitikas. Nimelt valmistab muret see, et uued lageraie mahud ületavad metsa juurdekasvu ning kuusikute raievanust langetatakse ilma elurikkust kaitsmata.

«See puudutab nii olulist asja, nagu liigirikkus. Seda vajame me kõik. See ei ole nii, et mets on seal kuskil kaugel ja kui seda seal jääb vähemaks aina, siis see meid kuidagi ei mõjuta - see mõjutab meid väga otseselt ja minu huvi on see, et Eesti lastele ja meie lastelastele oleks ka veel sellist Eestit, nagu näiteks minu lapsepõlves oli,» ütleb ta.