Riigikoolide rajamine Narvasse on seiskunud

«Otsustataks äkki juba ometi ära, mis siis tegelikult ka toimuma hakkab, sest praegu on see väga segane - kui ehitamine, siis kus, millal, millises mahus, milline maja, milline projekt, mismoodi see hakkab välja nägema?» väljendas oma segadust Narva Eesti Gümnaasiumi direktor Uta Kroon-Assafrei.

Haridusminister Mailis Reps väidab, et segadus on päritud eelmiselt ministrilt, kuid ka Narvast on vahepeal kostunud koolivõrgu reformimise kohta vastakaid signaale.

«Et kas jäetakse selle plaani juurde, kas tegelikult on valmis Narva linn nii jõuliseid gümnaasiumimuudatusi tegema?» küsis Reps.

Narva linnavõim seletatab praegust segadust puuduliku infovahetusega, kuid loodab, et varasemast kokkuleppest peetakse siiski kinni ja kaks riigigümnaasiumi, eesti- ja vene põhikoolide baasil, kerkivad piirilinna kolme aasta pärast.