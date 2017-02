Reformierakonna peasekretäriks sai Tõnis Kõiv

Pevkuri sõnul kinnitas juhatus Kõivu peasekretäriks üksmeelselt. «Peasekretäri rollis tuleb kindlasti kasuks tema pikaaegne poliitiline kogemus nii kohalikul kui riigi tasandil. Tal on kõik eeldused, et korraldada erakonna tööd, juhtida peakontorit ja aidata Reformierakonnal teha kohalikel valimistel läbi aegade parim tulemus,» ütles ta erakonna teatel.

Märtsis peasekretärina tööd alustav Kõiv kinnitas, et valimistele minnakse vastu ühtse meeskonnana. «Olen olnud Reformierakonna piirkonna- ja maakonnajuht, revisjonikomisjoni esimees, kümme aastat erakonna juhatuses ja riigikogus – kõik need erinevad rollid on andnud hea pagasi, et niivõrd mitmekesises organisatsioonis tegutseda, nõu anda ja abistada,» märkis ta.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud Kõiv (46) on Reformierakonda kuulunud 1996. aastast ning on korduvalt valitud ka erakonna juhatusse. Aastatel 1996–2004 oli ta Paide linnapea ning seejärel aastatel 2005–2015 riigikogu liige. Praegu töötab Kõiv juristina YourOffice õigusbüroos ning kuulub Rae vallavolikokku.

Jaanuari lõpus nimetas Reformierakonna juhatus erakonna peasekretäriks Ambla vallavanema Rait Pihelgase, kes aga teatas paar päeva hiljem ootamatutele perekondlikele põhjustele viidates, et ei saa ametisse astuda.

Reformierakonna senise peasekretäri Reimo Nebokati väljavahetamisest teatas aasta algul erakonna esimeheks valitud Pevkur jaanuari keskel, mil ühtlasi selgus, et ametist vabastatakse ka partei piirkondade arendusdivisjoni juhtiv Kalev Lillo. Pevkur ütles toona, et uue peasekretäri ülesandeks jääb otsustada, kes peakontori ülejäänud töötajatest jätkavad ja kes mitte.

Muudatused tekitasid Reformierakonna juhatuses vastakaid arvamusi ja erakonna aseesimees Jürgen Ligi ütles veel paari nädala eest, et tema hinnangul tehti Nebokatile ja Lillole ametist vabastamisega liiga. Ligi sõnul võis otsus olla mainekujunduslikult kasulik, kuid inimlikult oli see vale.

Varem aastaid erakonna piirkondade arendusdivisjoni juhtinud Nebokat sai Reformierakonna peasekretäriks eelmise aasta jaanuaris.

Peasekretäri kui partei tegevjuhi ülesannete hulka kuulub erakonna organisatsiooni ja valimiskampaaniate juhtimine. Samuti tegeleb peasekretär partei finantsküsimustega.