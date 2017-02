Mikser: turvalisus ei tohi muutuda luksuseks

«Kuigi terrorismioht Eestis on madal, tunneme ennast siiski puudutatuna igast terroriaktist, mis meie lähiümbruses või ka kaugemal aset leiab. Kinnitan, et Eesti on jätkuvalt pühendunud jõupingutustele võitluses terrorismiga,» ütles Mikser oma sõnavõtus ÜRO debatis, mis keskendus elutähtsate riiklike varade ja süsteemide kaitsele terrorirünnakute eest.

Elutähtis ehk kriitiline infrastruktuur nagu näiteks tervishoid, elektrienergia või transport on tänapäeva võrgustunud ühiskonnas terroristide rünnakutele eriti haavatav.

Siinkohal on Mikseri sõnul oluline pöörata tähelepanu küberturvalisusele. «Küberohtude ennetamisel või neile reageerimisel on võtmetähtsusega rahvusvaheline koostöö. Julgustan kõiki riike jagama oma teadmisi ja oskusi võitluses küberrünnakutega, kaasates sellesse ka erasektorit ja kodanikuühiskonda,» ütles välisminister.

Päeva teises pooles kohtus välisminister ÜRO rahuvalveküsimuste asepeasekretär Herve Ladsous'ga, kellele Mikser kinnitas Eesti jätkuvat valmisolekut panustada ÜRO rahuvalvesse.



Veel kohtus Eesti minister ÜRO peaassamblee presidendi Peter Thompsoniga, kellega arutati kestliku arengu eesmärkide täitmisega seonduvat. Eesmärgid võeti ÜROs vastu 2015. aastal ning need ühendavad vaesuse vähendamise temaatikat ja keskkonna jätkusuutliku arengu küsimusi.