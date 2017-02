Riiklik küsimärk: suurejooneline reform elab euromiljonite toel veel neli aastat, aga edasi?

Töövõimepoliitika juht Arne Kailas kinnitusel on töötukassal on olnud piisavalt vahendeid puudega inimeste toetamiseks ka enne töövõime süsteemi ümberkorraldamist. «Seega ei ole alust karta, et nende vahendite (raha – toim) vähesuse tõttu pärast aastat 2021 töötavad vähenenud töövõimega inimesed vajalike abivahendite või muu toeta jääksid,» kinnitas Kailas.

Kokkuhoiu asemel lisakulu

Töövõimereformi üks eesmärke oli hoida kokku riigi raha, suurendades töövõimekaoga inimeste töötamist. «Esialgu on aga kulud nii töövõimekaoga inimestele toetuste maksmiseks kui ka toetavate teenuste osutamiseks oluliselt suuremad, kui need oleksid olnud vana süsteemiga jätkates,» leiab riigikontroll.

Riigikontrolli hinnangul on osa tegelikke kulusid oluliselt suuremaks kujunenud, võrreldes algse plaaniga. Näiteks on töövõime dokumendipõhise hindamise hankemaksumus ligi kaks korda, visiidipõhise hindamise hankemaksumus 1,75 korda ning metoodika koolituse ja toe maksumus ligi viis korda planeeritust kallimad. Arvestades nende teenuste mahtu 2016. aastal tõi töövõime hindamise kallinemine riigile kaasa lisakulu 411 733 eurot ning metoodikakoolituse lisakulu 331 950 eurot. Kuna süsteem on uus, siis riigikontrolli hinnangul ei pruugi olla tegu ainsate tegevustega, mis lähevad riigile kavandatust enam maksma.

Riigikontrolli kinnitusel näitab uus ja varasemast täpsem finantsmudel, et kui arvesse võtta riigi osutatavate toetavate teenuste maht ja ka näiteks riigile laekuvad tööjõumaksud, kujuneb kogu süsteem nüüdisväärtusesse arvutatuna riigile kuni 2020. aastani kokku u 73 miljonit eurot kallimaks kui see oleks olnud ilma töövõimereformi ellu viimata. «Ka sotsiaalministeerium on öelnud, et kuigi reformi üks eesmärke on kokkuhoid, on riigi kulud perioodil 2016–2020 suuremad kui need oleksid ilma reformita,» seisab auditis.