Presidendi residentsi rajamine Maardu mõisa läheks Liberty projektist veelgi kallimaks

Samas ütleb presidendi ametihüve seadus, et presidendi töö-, elu- ja esindusruumidega tegeleb presidendi kantselei.

«Riigikantselei plaanib renoveerida koostöös RKASiga Toompeal asuva Rüütelkonna hoone ja kujundada see riigi esindushooneks, kus saab korraldada erinevaid protokollilisi üritusi, näiteks presidendi, peaministri, ministrite või riigikogu kohtumisi, nõupidamisi ja vastuvõtte,» lisas Tiimus.

Rüütelkonna hoone renoveerimise ehitushange on praegu ettevalmistamisel.

Kinnisvaraekspert räägib, miks müük nii pikale veninud on

Kaks aastat tagasi oli mõisa hinnaks kaks miljonit eurot. Huvilisi oli, kuid ühtegi kindlat ostjat siiski ei tekkinud. 2016. aasta märtsis langetati hinda päris tublisti: 1,49 miljoni euro peale. Loodetud müügiedu see siiski ei toonud ja pea kaks aastat pärast turulejõudmist on mõis endiselt uue omanikuta. Seda hoolimata sellest, et mõisale otstarbe andmisel piiranguid ei ole: ostja võib sinna rajada nii isikliku kodu kui turismiettevõtte.

Miks siis müük ei edene? Kinnisvaraportaali KV.EE juht Tarvo Teslon ütleb, et selles pole tegelikult mitte midagi imelikku. «Mõis on väga eriline ja kapriisne kinnisvara. Mõisa ülalpidamiskulud on suured ning nende ostjate arv väga piiratud. Isegi, kui hind on ekspertide arvates soodne, võib sellises hinnaklassis mõis oodata ostjaid aastaid. Ja see on täiesti normaalne, et müük venib. Eks mõisa on tublisti investeeritud ja omanik ei saa müügi kiirendamiseks hinda arvatavasti väga allapoole ka lasta,» selgitas ta.

Paariaastane müügiperiood pole seega niisuguse kinnisvara puhul kuigi harukordne, pikk müügiperiood pälvib tähelepanu aga eelkõige seetõttu, et mõis on avalikkuse huviorbiidis.