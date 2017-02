Vallavanem: mis kasu on tasuta bussisõidust, kui väljumisajad ei sobi

«Kool hakkab 8.30, buss jõuab Võrru tund aega varem,» kaebas Uma Lehele Võru gümnaasiumi õpilane Kristina (16), kes elab Sõmerpalus. Neiu sõnul hakkas varajane ülestõusmine tervise peale. Sõmerpalust käib Võrru 15 õpilast.

Võru gümnaasiumiga samal ajal hakkab koolipäev Väimelas asuvas kutsehariduskeskuses, tööpäev algab 8–9 paiku. Et hommikune bussiaeg ei sobi, näitab ka sõitjate arv – keskmiselt sõidab Võrru 9–14 inimest. Kel kellaaeg pole oluline, sel pole viga: Antsla ja Võru vahet sõidab päevas 13 bussi ja Tartusse saab Võrust 19 bussiga.

Samal ajal Antsla ja Tartu vahet sõidab üks buss päevas, mis väljub pärastlõunal ja tagasi tuleb ennelõunat. Antsla inimesed peavad Tartusse minnes sõitma kas läbi Võru või jääma Emajõe-linna ööseks. «Ühel inimesel oli vähk. Ta sõitis mitu nädalat nii Tartusse kiiritusravile – kolm tundi sinna ja sama palju tagasi,» rääkis Antsla vallavanem Merike Prätzi. «Mis kasu on tasuta bussisõidust, kui inimestele bussiajad ei passi ja sõit võtab üle mõistuse palju aega,» lisas ta.

Kuna transpordimure on tõsine, siis korraldasid Antsla, Urvaste ja Sõmerpalu vald rahvaküsitluse bussiliinide Antsla-Urvaste-Võru ja Antsla-Urvaste-Tartu kohta. Tuli välja, et kui Antsla-Urvaste-Võru käiks tund aega hiljem, siis ei sõidaks sellega mitte üheksa inimest, vaid 45 õpilast (tee äärde jääb Osula põhikool), vähemalt kaks korda nädalas sõidaks tööle 11 inimest ja muul põhjusel 21 inimest. Tartusse tahaks hommikul sõita iga päeva 23 inimest, korra nädalas 36, korra kuus 37. Lisaks sooviks Antsla jaTartu vahet sõita 24 gümnasisti, tudengit, kellele sobiks kõige paremini reede ja pühapäeva õhtu.

See on esimene suurem uuring pärast 2015. aasta ühistranspordiuuringut, mille tegi Turu-uuringute AS. Ka toona ütlesid inimesed, et sõiduajad ei sobi, Tartusse sõitmiseks tuleb mitu korda ümber istuda, kui bussiaegu muuta, siis tuleb arvestada ka inimeste arvamusega. Kalli bussipileti üle ei kurtnud pea keegi.

Võru maavalitsuse transpordispetsialist Rein Rusch on valmis Antsla-Urvaste-Võru bussi aja hilisemaks tõstmist kaaluma, kui vallavanemad uurivad, kas inimesed seetõttu tööle hiljaks ei jää. Vallavanemate detektiivitööst selgus, et kaks inimest peavad Antslast Urvaste kooli tööle jõudma kella seitsmeks, kolm-neli inimest Osula kandist peavad Võrus olema enne kella kaheksat.

Antsla-Tartu buss sõidab läbi kolme maakonna ega ole maakondlik liin. Maavalitsus saab küll paluda liini käikupanemist, aga ei ole teada, kui palju inimesi sõitma hakkab ja kui palju on vaja liinile peale maksta.

