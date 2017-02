Tsahkna skandaalsest artiklist: Venemaa eesmärk on liitlasi lõhestada

«On täiesti selge, kelle huvides on transatlantilist ja konkreetselt Ameerika Ühendriikide, Eesti Läti, Leedu ja Poola vahelist usaldust õõnestada. See on lõhnab väga mõjutustegevuse järele ning näib soovina lüüa kiilu kindlate liitlaste vahele, ütles Tsahkna.

Tsahkna sõnul ei kommenteeri Eesti, nagu reeglina kõik riigid, oma eriteenistuste tööd, kuid ta kinnitas, et Eesti ei luura oma liitlaste järgi.

Jättes selle konkreetse kaasuse kõrvale on Margus Tsahkna sõnul tänaseks on üldteada Putini valitsuse strateegiline eesmärk nõrgestada NATO ja laiemalt Läänemaailma ühtsust, tekitades valesid ja propagandasõja võtteid kasutades lõhesid liitlasriikide vahele, lõhkudes ühtsust ning õõnestades usaldust.

Läänemaailm laiemalt tunneb muret, et Venemaa eriteenistused võivad üritada mõjutada propagandasõja võtteid kasutades demokraatlikke valimisi vabas maailmas.

Ratas: Eesti ei luura Trumpi administratsiooni järele

Peaminister Jüri Ratas ütles täna ajakirja Newsweek artiklit kommenteerides, et Eesti ei luura kindlasti Ameerika Ühendriikide uue presidendi Donald Trumpi administratsiooni järele.

«Olles vestelnud oma ametikaaslastega vastavatest ametitest Eestis, kinnitan üheselt, et Eesti ei luura oma liitaste järele. Me hindame väga NATO koostööd,» ütles Ratas valitsuse pressikonverentsil.

Peaminister lisas, et signaal hea koostöö jätkumisest USA ja NATO liitlaste vahel oli Ameerika Ühendriikide kaitseministri James Mattise eilne kohtumine NATO kaitseministriga.

«Kohtumisel toodi eraldi välja Eesti, kui NATO liikmesriigi panus. Ja seda panust me jätkame,» lausus Ratas. Keskerakonna esimees lisas, et Eesti jaoks on olulised ka kahepoolsed liitlassuhted USAga.

Anvelt: taoliste uudiste mõistmiseks tasub lugeda kapo ja teabeameti aastaraamatuid

Siseminister Andres Anvelt ütles, et ta suhtles täna Newsweeki artikli teemal kaitsepolitsei peadirektori Arnold Sinisaluga ja sai samuti kinnitust, et Eesti ei luura oma liitlatse järele. Samalaadse kinnituse sai Anvelt ka välisluurega tegelevalt teabeametilt.

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Anvelt soovitas kõigil lugeda teabeameti ja kaitsepolitsei aastaraamatuid, mis annavad vastuse Newsweeki artikli taoliste uudiste puhul tekkida võivatele küsimustele.

«Maailm on ärevust täis. Presidendi ja tema administratsiooni vahetus Ameerika Ühendriikides on tekitanud palju erinevaid huvigruppe maailmas, kellel on libauudiste edastamise soov. Ka meie idanaaber on äraootaval seisukohal, milliseid mõjutusvahendeid Eesti suhtes kasutada,» üles siseminister.

Aeg: see väide on tõest ikkagi suhteliselt kaugel

Kaitsepolitsei endine juht ja praegune riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Raivo Aeg (IRL) peab artiklis esitatud väiteid samuti ebatõenäolisteks.

«Ma sügavalt kahtlen selle tõepärasuses, sest paari aasta tagustest oma kogemustest ja teadmisest oli raudne reegel, et liitlaste järel mingit luuretegevust kindlasti ei tehtud ja Ameerika Ühendriigid on ikkagi Eesti vabariigile väga strateegiline liitlane,» ütles Aeg rahvusringhäälingu uudisteportaalile.

«Mis puudutab siin mingeid poliitilisi hoiakuid või võbelusi ühe või teise persooni suhtes, ka presidendivalimiste suhtes, siis kindlasti ei oma see mingit mõju eriteenistuste koostööle, minu seisukoht - omamata küll detailseid andmeid - on see, et see väide on tõest ikkagi suhteliselt kaugel,» ütles ta.