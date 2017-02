Jõhvi korteriühistud tahavad prügiveo tasu hüppelise tõusu vaidlustada

Jäätmevedaja osaühing Ekoviri poolt Jõhvi vallale esitatud hinnatõusu taotluses toodi põhjuseks asjaolu, et sel aastal tõusis Uikala prügilas jäätmete vastuvõtu hind üle kahe korra, vahendas ERRi uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

Nii Uikala prügila kui ka Ekovri ainus juhatuse liige Viktoria Tsventarnaja ütles, et hindu tõstis Uikala prügila nõukogu.

Jõhvi vallavalitsus kinnitas taotluse, leides, et hinnatõus on põhjendatud, sest 2013. aastal Ekoviriga sõlmitud jäätmeveo viieaastase lepingu kehtimise ajal ei oldud hinda seni veel tõstetud.

Jõhvi korteriühistute esimehed on aga nördinud, et hinnatõus tuli ootamatult, sest ühistute aastaeelarved on juba planeeritud.