Muuli arvates oli Kesknädal Urmi Reinde ajal usaldusväärsem kui New York Times praegu

Kuku raadio saates «Muuli ja Riikoja» võtsid Kalle Muuli ja Hindrek Riikoja ühe teemana käsitleda Newsweeki hiljutist artiklit, milles kirjutati, et üks Balti riik luurab praeguse Trumpi administratsiooni järele. Varem on Newsweek kirjutanud, et Eesti teabeameti luurajad jälgisid mullu augustis tollase presidendikandidaadi Donald Trumpi advokaadi ja Vene poliitiku kohtumist Prahas.

Muuli rääkis, et Newsweeki esimeses uudises olid mitu fakti valed. «Ma arvan, et kogu see lugu on üks äärmiselt jõhker katse lüüa kiilu Balti riikide ja USA uue valitsuse ja presidendi vahele, et see on teadlik desinformatsioon, mida levitatakse,» lausus ta ja täpsustas, et ta ei arva, et Newsweeki teadlikult valeinformatsiooni levitab, vaid seda levitatakse teadlikult Newsweekile.

Riikoja ütles seevastu, et talle tundub raskesti usutav, et Eesti luureteenistused ei hoia pilku peal osal USA poliitikutel. Newsweeki versiooni järgi teeb üks Balti riik seda Riikoja sõnul seetõttu, kuna tajub, et Ühendriikide uue administratsiooni ja Venemaa suhted võivad muutuda sellele Balti riigile ja tema suhetele Venemaaga ohtlikuks. Tükk tõetera on selles spekulatsioonis Riikoja hinnangul sees.

Eesti luure ei tee Ameerika ametiisikute suhtes ühtegi liigutust nii, et ei informeeriks sellest oma USA ametivendi, arvas Muuli. «See tundub mulle täiesti välistatud olevat. See peab olema mingi kohutav isetegevus, suur viga või mis iganes provokatsioon. Need asjad ei käi seal maailmas nii,» ütles Muuli.

Muuli peab artikleid suure tõenäosusega Venemaa provokatsiooniks. Ta jätkas, et Ameerika presidendivalimistega seoses on USA suuremad väljaanded kaotanud tema jaoks igasuguse usaldusväärsuse. «New York Times, mida ma vanasti jälgisin kui usaldusväärset ajalehte, CNN, mis oli vanasti usaldusväärne kanal, on ise vabatahtlikult muutunud lihtsalt propagandistlikeks hääletorudeks. Tõsi, nad ei ole võimu teenistuses, aga nad on ühe teise leeri teenistuses ja neid ei saa käsitleda enam ajakirjandusväljaannetena,» rääkis riigikogu liige.

«Sealt ei tea, mida uskuda, millal nad valetavad sihilikult, millal nad valetavad kogemata, millal nad edastavad libauudiseid. Kesknädal Urmi Reinde (Kesknädala peatoimetaja ajal, mil Edgar Savisaar oli veel erakonna esimees – toim) ajal oli ka usaldusväärsem kui New York Times ja CNN praegu,» lausus Muuli.

Riikoja vastas, et ta ei saa Muulist aru, kuna oma pikaaegse ajakirjandusliku kogemusega peaks ta teadma, et Ameerika ajakirjanduses on tavaks, et väljaanded valivad maailmavaate ja poole ning see on alati nii olnud.