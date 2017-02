Nõukogude aegsed torud annavad päästjatele kõvasti lisatööd

Väljakutsed, kus päästjad teevad õigupoolest sedasama, mida saaks teha iga inimene, tõstavad ameti koormust, kirjutab Põhjarannik. «Me läheme kohale, keerame kinni gaasikraani, avame aknad ja anname lekkest teada gaasiteenuse pakkujale,» rääkis päästeameti Ida päästekeskuse valmisoleku büroo juhataja Indrek Pung.

Kuna selliste väljakutsete arv on järsult kasvanud, tähendab see, et ajal, kui päästeamet peaks olema valmis reageerima õnnetustele, käiakse otsimas lekkivaid torusid.

Seetõttu soovitabki Pung, et inimesed enne päästeametisse helistamist kontrolliksid, et gaasikraanid oleksid suletud, ruum tuulutatud ja spetsialistid välja kutsutud.

«See ei tähenda muidugi, et kui olukord on kriitiline, koridor gaasihaisu täis ja plahvatamisoht suur, ei tohi päästjatele helistada,» lisas ta.

Ehkki kindlasti on väljakutsete suure arvu taga see, et gaasiga on viimasel ajal olnud mitmeid hirmutavaid ja ka inimeste surmaga lõppenud õnnetusi, on väljakutsete suure hulga põhjuseks eelkõige amortiseerunud gaasiühendused.

«Kui gaasiseadmeid ei ole õigel ajal ja regulaarselt hooldatud, siis vanemad torustikud ja seadmed võivad hakata lekkima,» tõdes tehnilise järelevalve ameti tehnikaosakonna juhataja Priit Poschlin.

