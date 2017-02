Savisaare endine lähekondlane seab Keskerakonna valitsemissuutlikkuse kahtluse alla

«Ma mingis mõttes tundsin suurt kergendust ja heameelt valitusevahetuse üle. Seda on keeruline kirjeldada, millise arrogantsuse taseme oli see olukord saavutanud,» rääkis ETV hommikusaates varem Keskerakonna ladvikusse kuulunud Evelyn Sepp.

Ekspoliitik rõhutas, et juhtimise kvaliteet tuleb juhtumiskogemusest. «Kui juhtimiskogemust ei ole, siis ei ole ka juhtimiskvaliteeti. Seda oskust ei saa koolidiplomi või emapiimaga kaasa,» lisas Sepp. Sepa sõnul on juhtimiskogemuse saamiseks hädavajalik protsessides osaleda ning enesekriitiliselt õppida. «Ma ei näe praegu õppimise kirge nii palju kui oleks vaja,» tunnistas Sepp. Tema sõnul pole keskerakondlasest valitsusliikmed ega riigikogulased siiani aru saanud, et täna ollakse peaministri partei.

«Partei sisekommunikatsioon lonkab täiesti. Sellel erakonnal ei ole ühtset sisemist kultuuri ja väärtusruumi,» kirjeldas Sepp oma endist erakonda. Tema sõnul on peaminister Jüri Ratase väljakutse keeruline just seetõttu, sest Edgar Savisaare Keskerakond pole olnud väärtuste põhine organisatsioon. «See on olnud võimule ja omakasule toetuv organisatsisoon,» sõnas Sepp.

Keskerakonna käekäik sõltub ekspoliitiku hinnangul sellest, kas Ratasel on niipalju energiat, selgroogu, kaasteelisi, kes oleksid valmis organisatsiooni sisemist kultuuri muutma. Aga ka maksma kõrget hinda ehk erakonna lõhenemist.

Sepp oli oma endise erakonna suhtes kriitiline - «praegu saadab seda üks kaotus teise järel ning see organisatsioon vorbib edasi neid inimesi, kes on selle ees otsas. Sepa sõnul ei näe tema praegu Keskerakonnas valmisolekut muutuda.