Hästi tehtud akadeemiline test kindlustab ülikoolikoha juba enne lõpueksameid

Tartu Ülikool on akadeemilist testi ühe sisseastumiseksamina kasutanud juba 20 aastat. Neist viimased kümme aastat on testi tublid sooritajad saanud ülikooli ilma eksamitulemusi ette näitamata. Ent kui seni on sisseastujad saanud akadeemilist testi teha vaid juuli algul, siis sel aastal saab testi teha juba 22. märtsil.

Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma selgitas, et peamine põhjus testi varasemale ajale toomiseks on ülikooli soov anda võimekatele noortele juba varakult kindlustunne, et nad on ülikooli õppima oodatud.

Muudatus tähendab, et testi suurepärase sooritamise korral on noorel võimalus juba enne lõpueksamite algust teada, et ta on ülikoolis sees. Kaldma sõnul loodab ülikool, et varajane vastuvõtuotsus ei mõjuta abiturientide tahet riigieksamil endast parim anda.

«Kui kohtume lõpuklasside õpilastega ja tutvustame akadeemilise testi alusel Tartu Ülikooli kandideerimise võimalust, siis räägime ka sellest, et riigieksami tulemused ei aegu ning riigieksami tulemusi võib neil vaja minna ka edaspidi. Seega tuleks noortel riigieksamiteks kindlasti õppida ja anda eksamitel endast parim,» rääkis Kaldma.

Maagiline 65 punkti piir

Märtsis testi tegemise võimalus ei tähenda, et selleks ajaks peab noorel erialavalik tingimata tehtud olema. Seda, mida sisseastuja ülikoolis õppida tahab, saab vähemalt 65 punkti saaja otsustada hiljem.

Just 65 punkti on see maagiline piir, mille saavutamine tagab automaatselt vastuvõtu enamikele õppekavadele. Eranditeks on loomingulised erialad, õpetajakoolituse õppekavad ning meditsiiniteaduste valdkonna õppekavad, millele testi alusel vastuvõtt ei laiene. Neile kandideerimiseks on vaja riigieksamite ja/või sisseastumiseksamite tulemusi.

Testi ülesehituses midagi ei muutu. Juba kuu aja pärast tehtavas testis on ikka 150 küsimust ning aega nendele vastuste leidmiseks kuni kolm tundi. Ka testi eesmärk jääb samaks ning sellega hinnatakse õpilaste valmisolekut ülikooliõpinguteks.

«Küsimustega ei kontrollita gümnaasiumi jooksul omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile testisooritaja valmisolek kasutada etteantud informatsiooni ning näha loogilisi seoseid,» selgitas Kaldma. Testi on võimalik sooritada eesti või vene keeles ja sooritajad saavad tulemuse 100 punkti skaalal.

Esimest korda ainult elektrooniline

Kui varem on sisseastujad testi tegemiseks pidanud minema ülikooli või selle filiaali kohale ja test ise on olnud paberil, siis tänavu on ka see teistmoodi – esimest korda on testi võimalik teha vaid elektroonilisel kujul.

«Kuna Tartu Ülikoolil on kolmeaastane positiivne kogemus akadeemilise testi nn harjutustestiga, mida kõik huvilised on saanud lahendada internetis enne eksamipäeva, siis on akadeemilise testi läbi viimine e-eksamina ülikooli seisukohast loogiliselt järgmine samm,» sõnas Kaldma.

Elektrooniline test aitab ülikoolil testi tõhusamalt ette valmistada ja läbi viia. Väheoluline ei ole ka asjaolu, et sadade paberilehtede printimatajätmine on ka oluliselt keskkonnasõbralikum. «Seni trükkis ülikool igal aastal enam kui 1000 testiversiooni, mis peale eksamipäeva läksid kõik hävitamisele,» tõi Kaldma näite.

Ühtlasi tähendab testi elektrooniliseks muutmine seda, et sooritajad ei pea Tartusse kohale sõitma ning testi soovitakse läbi viia kõigis maakonnakeskustes. Ülikool ei tunne muret, et see annaks spikerdamiseks vabamad käed.

Nimelt on testi päeval igas arvutiklassis olukorda kontrollimas kaks inimest, kes peavad tagama, et kõigil oleks võimalik segamatult testi sooritada ning keegi testi lahendajatest ei kasutaks abivahendeid nagu telefon või kalkulaator. Ainukesed lubatud abivahendid testil on pliiats ja paber, mida võib vaja minna märkmete ja arvutuskäikude üleskirjutamiseks. Testi sooritama lubatakse isikut tõendava dokmendi alusel ainult eelnevalt testile registreerunud inimesed.