Suur osa tööandjatest pole veel valmis osalise töövõimega inimesi tööle võtma

Eestis on töövõimetuspensionäride arv kasvanud viimase kümne aastaga 61 protsenti ning kasv on kiire, aastas kulub riigikassast töövõimetuspensionide ja sotsiaalmaksusoodustuste maksmiseks enam kui 300 miljonit eurot.

Üks lahendus tööhõive suurendamiseks on töötukassa Põlvamaa osakonna juhataja Katri Mandeli sõnul osaajaga töö. «Kui meil tekiks või tööandjad oleks huvitatud osaajaga töökohtade suurendamisest, siis igal juhul inimeste hõivatus kasvaks.»

2014. aasta andmeil osutas üksnes 44 protsenti omavalitsustest tugiisiku ning ainult 22 protsenti isikliku abistaja teenust. Tugiisikute puuduse põhjuseks on väike töötasu ning inimeste puudus eelkõige just maapiirkonnas, aga mureks on seegi, et kõik tunnevad kõiki.

«See probleem võib olla sellepärast, et inimesed ei usalda, et ikkagi on ka selline niuke paranoia levinud või kuidagi siuke eelarvamus, et noh ta läheb ja räägib ka siin võib-olla küla pidi, mis tema elus nagu toimub või mis on tema sellised spetsiifilised teemad,» sõnas Veriora valla sotsiaaltööspetsialist Ave Paju.