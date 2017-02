Politsei otsib kahte sõiduki purjuspäi juhtimises süüdi mõistetud meest

Põhja prefektuuri pressiesindaja teatas, et politsei otsib taga 41-aastast Alekseid ja 46-aastast Thomast. Mõlemad on süüdi mõistetud mootorsõiduki juhtimises purjuspäi ning mõlema kohta on välja antud vahistamismäärus.

Politseinikud on kontrollinud meestega seotud aadresse ja infokilde, ent nende asukoht on seni teadmata.

Politsei palub kõigil, kes on fotodel kujutatud mehi näinud või kellel on infot nende asukoha kohta, anda sellest teada politsei infotelefonil 612 3000 või hädaabinumbril 112.