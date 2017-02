Ligi: iga poliitik teab, kellele intervjuu annab, ja peab ka teadma, mida räägib

«See ohvri jutt ei päde. Iga poliitik teab, kellele intervjuu annab, ja peab ka teadma, mida räägib. Reps igatahes teab, teadis siis, kui ütles Marimaal olevat kõik nii suurepärase, teadis, et Keskerakonna kanal on PBK, ja teab, et Sputnik on nende võimalus,» kirjutas Ligi sotsiaalmeedias.





«Reps oli see, kes kirjutas valitsuse istungil Jüri Ratasele lahjemaks hinnangu Venemaa rolli kohta Süürias. Ja et valitsuses polnud kedagi, kes protestinuks. Aga ainuüksi peaministrite (s.o. rahvusvahelise) resolutsiooni kooskõlastamine asjasse mittepuutuvate haridus- või põllumajandusministriga on ennekuulmatu. Seda omakorda ei arutatud välisministeeriumiga,» lisas Ligi.

Reps sattus skandaali, kui Kremli-meelne portaal Sputnik avaldas 31. jaanuaril Repsi usutluse holokaustist ja väidetavalt oli märkinud, et holokaust oli palju hullem kui küüditamine. Teises usutluses, seekord raadiointervjuus rääkis aga Reps Eestis antava venekeelse koolihariduse teemal.

Repsi väitel pole ta midagi sellist öelnud. «Ma tean, et see «intervjuu» tegi murelikuks ka mõned Eesti ametiasutused, kuid samamoodi muutusime murelikuks ka meie siin ministeeriumis – et kust selline jutt on võetud, kui ma ei ole Sputnikuga suhelnud,» väidab Reps Postimehele.

Ta kutsus haridusministeeriumis kokku kriisikoosoleku, selgitamaks välja, kust selline tekst Sputnikusse jõuda võis. «Ma murdsin selle üle poolteist päeva pead,» ütleb minister. Lõpuks jõuti järeldusele, et ilmselt pärineb info holokaustipäevast ehk 27. jaanuarist, kui Reps külastas Tallinna juudi kooli ja andis kogukonnaajalehele usutluse holokausti teemal, kirjutas Postimees.

«Selle vestluse jooksul kogukonnalehe tegijaga seisis meie kõrval koos diktofoniga üks armeenia või aserbaidžaani välimusega neiu. Ilmselt tema ongi selle loo autor,» pakub Reps. «Mina ei teadnud, kes ta selline on, sest Sputniku märki tal rinnas ju polnud.»

See, et ta olla andnud intervjuu Sputnikule, on Repsi sõnul puhas fabrikatsioon, sest Sputnik serveeris vestlust juudi kogukonna lehega neile antud usutlusena. «See on puhas bluff,» ütles minister.

Üheksa päeva hiljem ilmus sealsamas Sputniku Eesti lehel Repsiga aga uus intervjuu. Kolme minuti pikkuses telefoniusutluses räägib Reps plaanitavatest muutustest nõuetes, mis puudutavad eesti keele õpet vene koolides.

Ehkki intervjuu on ilma ühegi küsimuseta ja selgete lõikamistunnustega, pole kahtlust, et rääkijaks on Reps. Ministri väitel on seegi intervjuu paraku pettuse tulemus. «Mulle helistas riigikokku keegi mees, kes ütles, et on Maksim ja ajakirjanik ning kas mul on võimalik talle saata meie vene koolide 60/40 eestikeelse õppekava plaani,» räägib Reps. «Pidasin teda PBK Maksimiks (Pervõi Baltiiski Kanali reporter Maksim Gussarov – R. B.) ja ütlesin, et mul ei ole talle seda kava saata. Tagantjärele targana tean nüüd, et ilmselt oli see Maksim hoopis keegi Sputniku töötaja.»

Ent kuidas sai Repsi keeldumisest Sputnikus kolme minuti pikkune sorav jutt plaanitavatest keelenõuetest? «Noh, äkki ma olin liiga jutukas, nagu praegu teiega telefonis rääkides. Võib-olla on see väikese Eesti häda, et ministrid otse ajakirjanike kõnesid vastu võtavad,» ütleb Reps.