Koort: Repsiga juhtunu tõestab veelkord Sputniku pahatahtlikkust

«Normaalsed ajakirjanikud normaalsetest väljaannetest ikka tutvustavad ennest ajakirjanikuna ja ei häbene seda. Samuti ei avalda normaalsed ajakirjaniku pärast mingisugust jura,» ütles Koort Postimehele.

Koorti sõnul ei ole kõrgematel poliitikutel taoliste juhtumite vältimiseks muud teha, kui olla ise valvel. Kõiki ministreid briifitakse julgeoleku teemal ametisse astudes, kuid Koorti sõnul neid ei treenita, kuidas saada aru sellest, kas tegemist on pahatahtlikkusega või mitte.

«See tuleb ainult kogemusega. Ja reeglina ajakirjanikud ei ole pahatahtlikud intervjueerijad, kes ennast kuhugi kõrvale sokutavad. Mailis Repsi puhul võis ta eeldada, et kui kõrval seisab veel teine inimene, siis on tegemist sama väljaande ajakirjanikuga. Mõnikord ei tee paha küsida inimese käest, kes ta on ja millist väljaannet ta esindab,» rääkis Koort.

Tema sõnul pole mingi saladus, mida Sputnik endast tegelikult kujutab, sellest on kirjutanud kõik suuremad lehed, portaalid ja kapo aastaraamat. Koorti sõnul ei usu ta, et keegi valitsuse liikmetest oleks nõus Sputnikule intervjuud andma.

«Sputniku puhul on tegemist propagandakanaliga, kes väänab ja moonutab fakte. Selle juhtumi korral on meil tõestus, et nad kasutavad ka pisut salajasemaid meetodeid, et infot kätte saada ja nurga tagant mingit sensatsiooni üles puhuda. Alati tasub olla kindel, kellele intervjuu antakse ja alati tasub mõelda, kas anda intervjuu või mitte,» ütles Koort.

Kaitsepolitsei: Sputnik on Kremli mõjutustegevuse töövahend

Kaitsepolitsei pressiesindaja Harrys Puusepa sõnul on Rossija Segodnja projekti Sputniku näol tegemist Kremli mõjutustegevuse töövahendiga, millest on kapo ka oma aastaraamatutes kirjutanud.

«Kaitsepolitsei saab teadlikkuse kasvatamise abil ohte ennetada ning teeme seda kindlasti ka edaspidi. Ütlematagi selge, et kaitsepolitsei ei soovita mitte kellelgi Eesti-vastases mõjutustegevuses kaasa lüüa,» ütles Puusepp.