Punalipu langetaja Heini Valdmann on tagasi Eestis ja töötab bussijuhina. «Tahan rahva seas olla!»

Praegu veab ta reisijaid Haapsalu, Keila ja Tallinna vahet. Bussisõitjatest rääkides satub ta lausa vaimustusse. «Võtame kas või Rummu ja Ämari rahva! Põhiliselt on nad vene rahvusest, kuid on leidnud töö Tallinnas ja sõidavad pikki otsi. Samal ajal nad suhtlevad ja naeratavad, kuigi ega neil ju kerge ole.»

Soomes pani ta tähele, et nii väikesed kui suured inimesed lähevad bussijuhist mööda kui seinast, ei mingit viisakust. Eesti koolilaps ütleb aga bussi astudes kõva häälega tere, aitäh ja head-aega. Kui ta Soomes õpetajatelt ja lapsevanematelt küsis, et milles küll asi, vastati talle ikka ja jälle: «Meil on vabakasvatus».

Soomes bussijuhina leiba teenides märkas ta ka suur erinevust kohalike ja mittekohalike vahel. See on tundlik teema, aga Valdmann siinkohal ei peatu. «Ma ei ole rassist, aga ütlen ikkagi, et ma ei soovita seda rahvast siia,» ütleb ta.

«Seal oli nii, et istusin kella 5 ajal bussi ja kella 9ni olid bussis kõik valged, pärast seda aga tumedanahalised. Hea küll, kui sa tuled võõrasse riiki ja austad kultuuri, seadusi, keelt, inimesi, siis on kõik okei. Aga nad tulevad keskmisest uksest sisse ja kui ma siis hüüan, et olge head, ostke pilet, siis needsamad inimesed pistavad sõimama, et rassist, fašist, ole vait!» räägib ta.

Eestist kõneldes jääb ta pigem positiivseks ja usub, et suurt naabrit me vähemalt praegu pelgama ei pea. Kui miski muret valmistab, siis võib-olla just pagulasküsimus. «See on tõsine asi,» ütleb ta. «Minul on kogemused Soome poole pealt ja kui see meilgi nii kaugele läheb, nagu seal, siis see küll naljaasi pole.» Seda, mis tegelikult tänavatel toimub, Soome meedia tema sõnul tihtipeale ei kajasta.

Lembitu Kuuse paistis silma

«Aga jääme siiski positiivseteks,» rõhutab ta juba mitmendat korda, et mis mõtet kurtmisel ja negativismil on.

Nii haarab ta kotist mahuka mapi fotode ja ajaleheartiklitega 28 aasta tagusest ajast. Suur osa mälestusi läks kaduma, kui ta Soomes elas ja Eestis tühjalt seisnud maja tühjaks rööviti. Tasapisi on ta suutnud minevikupilte taastada ja nii mõndagi on tal õnnestunud ka Eesti Rahvusringhäälingu arhiivist kätte saada, kuid videointervjuud Lembitu Kuusega mitte.

«Siin oli ta just minult esimese intervjuu võtnud,» osutab Valdmann mustvalgele pildile, kus ta Kuusega kahekesi on, taustal lehvimas vastheisatud rahvuslipp. «Kenad noored mehed mõlemad,» ütlen. «Jah, isegi karvad on mul siin veel peas!» muigab ta.

Heini Valdmann ja meie seast lahkunud Lembitu Kuuse 24. veebruaril 1989 Pika Hermanni tornis. Foto: Erakogu

Kuuse surmast kuuldes lamas Valdmann parajasti haiglavoodis. Tervis ei olnud kiita, kuid ometi tundis ta, et peab toimetusele kirjutama. Meie abiga soovis ta ERRi arhiivist intervjuud kätte saada, kuid sealt öeldi ka Postimehele, et salvestust arhiivis ei ole ja enam ei ole ka kedagi, kellelt seda küsida.