ERRile on kandideerimist kinnitanud Eesti Lihatööstuse juht ja ERRi nõukogu liige Mart Luik, Postimehe endine juhatuse esimees Erik Roose, Eesti Ekspressi endine peatoimetaja Allar Tankler, Õhtulehe endine juhatuse esimees Kristjan Mauer, Tallinna linnavalitsuse avalike suhete direktor Ain Saarna, Tartu ülikooli ajakirjandusõppejõud Maarja Lõhmus ning endine teleajakirjanik ja munitsipaalametnik Juhan Hindov, ametlikult kinnitamata andmetel kandideerib ERRi juhiks ka olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles.

Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Agu Uudelepp ütles Postimehele, et avalduse on esitanud hulk tublisid inimesi. «On nii kandidaate, kellel on pikk trükimeedia juhtimise kogemus, kandidaate, kellel on pikk telejuhtimise kogemus, kui ka neid, kes on pikka aega juhina töötanud, aga seda mitte meediasektoris,» lausus ta.

Kuna konkursil osalev Mart Luik on ka ERRi nõukogu liige, siis lepiti temaga Uudelepa sõnul juba eelmisel nädalal kokku, et ta ei ole ringhäälingunõukogu listis. «Ta ei näinud enne dokumentide esitamist teiste kandidaatide avaldusi ja tänasel nõukogu koosolekul osaleb ta kuni selle päevakorrapunktini, mis käsitleb juhatuse esimehe konkurssi. Hääletamise arutamise koosolekust Luik osa ei võta,» selgitas Uudelepp.

Kuna Luik on ametisse nimetatud riigikogus, siis taandada saaks teda vaid riigikogu otsusega. «Seda saame küsida kultuurikomisjoni käest, et kas nad oleksid valmis teda tagasi kutsuma, kui ta nüüd täna sinna kolme hulka valitakse,» ütles Uudelepp.

Täna pärastlõunal koguneb ERRi nõukogu, kes vaatab avaldused üle ja sõelub kandidaatide hulgast välja kolm, kes kutsutakse intervjuule. Uue juhi plaanib ERRi nõukogu Uudelepa sõnul välja valida 21. märtsil.

Rahvusringhäälingu uus juhatuse esimees peab ametisse asuma hiljemalt 1. juunil ning tema ametiaeg kestab 2022. aastani.