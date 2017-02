Konju talu pullide surma põhjus jäi selgusetuks

Ohtliku loomataudi võimaluse välistas Ida-Virumaa veterinaarkeskuse juhataja Helgi Tepper üsna kohe pärast surnud pullide leidmist, öeldes, et rohkem loomi seal haigestunud ega surnud ei ole.

Kui ühe pulli puhul oli surma põhjus trauma, siis ülejäänud nelja puhul ei olnud võimalik surma põhjust ka analüüside põhjal kindlaks teha.

Tepperile teadaolevalt ei ole Konju talus hiljem loomadega midagi tavatut juhtunud. «Veterinaar- ja toiduamet ei saanud selgust, meil on sama lugu,» ütles Konju talu peremees Martin Repinski.

Kui detsembris väitis Repinski, et tema teada on kahtlase surmajuhtumiga seoses politseile avaldus tehtud, siis nüüd ütles ta, et avaldust siiski ei tehtud.