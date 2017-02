Kas pole vahest vahva kiigata teiste inimeste ostukorvi? Saada teada, mis on kaasmaalaste lemmiktooted? Leida sarnasusi ja erisusi ning imestada, mida teeb jaanuarikuu müügiedetabelis kasvuhoone? Teeme selle nüüd võimalikuks ning rullime lahti Eesti suurima käibega veebikaubamaja – Hansaposti - jaanuarikuu popimate toodete edetabeli.

1. Jooksulint N1

Eestlane on olnud alati tormakas rühmaja. Lisaks sellele, et ta pingutab hommikust õhtuni tööl, ei jäta ta jonni ka õhtul ning jookseb ennast teleri ees suveks vormi. Eks see esikoht tänu uusaastalubadustele tuli, aga oma rolli mängis ka kehv suusailm, kallis jõusaali pääse ning kingituseks kaasa pandud digitaalne kaal.

2. 43'' Smart TV Full HD LED LCD-teler LG

Statistika on armutu – eestlane vaatab päevas 4 tundi telerit! Kui see juba nii on, siis olgu tehnika parimatest parim, aga mõistliku hinnaga.

3. Õhksoojuspump Cooper&Hunter

Kui kodu on külm, tuleb leida täiendav kütteallikas. Õhksoojuspumba kasuks räägivad säästlikkus ja ökonoomsus ning mõistlik ühekordne investeering. Lisaks kütmisele on pump kasutatav ka suvepalavusega ruumi jahutamiseks. Õhksoojuspumpa ostes tasub alati kontrollida, kas hinna sees on ka professionaalne paigaldus ja kasutuskoolitus.

4. Kaarkasvuhoone

Jaanuaris? Kõlab uskumatult? Võibolla aiavõhikule, aga rohenäppude näpud sügelevad juba jõulust saati ja teatavasti tuleb esimesed taimehakatised, näiteks paprika ja baklažaan pista mulda juba veebruari lõpus või märtsi hakul. Kevad ei ole enam kaugel!

5. Õmblusmasin Singer Standard

Eestlane õmbleb isegi ajastul, mil poest on absoluutselt kõike saada. Et eristuda ja olla naabrist parem!

6. Keraamiline pliit Zanussi

Pliidi sattumine esikümnesse pole sugugi üllatav. Eestis ilmub igal aastal kümneid kokaraamatuid ja seda hoolimata asjaolust, et enamiku retseptidest leiab ka internetiavarustest. Kokata ja küpsetada meile meeldib. Miks just see pliit? Tegu on ruumi säästva Zanussiga, mis mahub ka väikesesse kööki nii, et kellelgi kitsas ei hakka. Kööki peab ju mahtuma kogu pere.

7. Akutrell Bosch

Akutrell on ilmselt kõige levinum tööriist Eestimaa kodudes. Sellega saab teha peaaegu kõike.

8. Vedrumatrats Bonell

Isegi töökas eestlane veedab kolmandiku oma elust voodis. Hea une saladus on kvaliteetne voodimadrats.

9. Köögikombain Bosch + blenderkann

Juba teine kokkamiseks hädavajalik toode esikümnes! Üks õige köögimasin riivib salatit, blenderdab smuutit ja teeb valmis ka pannkoogitaigna.

10. Sektsioon Messina

Eestlane ostab endale elutoa sektsiooni enamasti 20-25 aastaks. Pärast Eesti taasiseseisvumist visati nõukaaegne sektsioon välja ja osteti uus, aga tänaseks on see oma aja ära elanud. Uus on moodne ja soodne.