SOS Lasteküla uueks patrooniks saab presidendi abikaasa asemel Kristi Kallas

Proua Helle Meri algatatud missioon, et ametis oleva presidendi abikaasa on ühtlasi ka SOS Lasteküla patroon, katkes möödunud aastal president Kersti Kaljulaiu otsuse tõttu. Loe lähemalt: Presidendi abikaasa ei plaani SOS Lasteküla patrooniks hakata

SOS Lasteküla tegevdirektor Margus Oro sõnul langes nõukogu valik Kristi Kallasele seetõttu, et tegu on missioonitundega naisega, hea abikaasaga, tubli ema ja vanaemaga, kes on olnud ühiskonnas ühtaeg nähtav ja samas nähtamatu.

«Meil on palju ühiseid mõtteid ning loodame väga, et suudame ja oskame ära kasutada tema laialdast silmaringi ja väärtuslikku elukogemust ning edendada sel moel Eesti ühiskonda,» lausus Oro ja lisas «Pärast meie südamlikke kohtumisi ja mõttevahetusi usun ma, et temast saab järgmiseks viieks aastaks SOS Lastekülale suurepärane patroon.»

Patrooni rolli on varem kandnud Ingrid Rüütel, Evelin Ilves ja lühikest aega ka Ieva Ilves, kes kõik kujundasid patrooni näo oma väärtushinnangute järgi. Eesti eeskujul viisid traditsiooni ellu ka Läti ja Leedu.

Värske patrooni Kristi Kallase sõnul võttis ettepanek hakata patrooniks teda sõnatuks. «See on minu jaoks väga suur au ning loodan õigustada mulle antud usaldust,» ütles Kallas. «SOS Lasteküla lastest ning lastekülaga seotud inimestest rääkivat südamlikku raamatut «Meie kõigi lapsed» lugedes tajusin, kui palju on meil tublisid inimesi, kes pühendavad oma elu teiste abistamisele,» rääkis Kallas. Ta lisas, et organisatsioonina on lasteküla sobilik tõelise peretunde, laste mitmekülgse arenemise ja edasise eluga toimetuleku tagamisel.

«Arstina töötades puutusin tihti kokku probleemsete perede ja lastega. Need on väga rasked probleemid, sest meie riik on nii väike, lapsi sünnib vähe ning seetōttu on iga «päästetud» laps ühiskonnale väga oluline. Patroonina saan selles õilsas tegevuses omapoolse panuse anda, sest igal lapsel on õigus turvalisele ja õnnelikule lapsepõlvele,» rääkis Kallas.

2016. a oktoobris tegi SOS Lasteküla nõukogu värskelt ametisse valitud president Kersti Kaljulaiule ettepaneku jätkata patrooniks olemise aastatepikkust traditsiooni. President vastas ettepanekule eitavalt, viidates vaid asjaolule, et presidendi abikaasa ei võta automaatselt üle eelmise presidendi abikaasa tegevusi.

SOS Lasteküla patrooni peamiseks rolliks on erinevate ettevõtmiste algatamine ja toetamine, mille eesmärgiks on laste sotsiaalne abistamine, vanemliku hoolitsuseta lastele suunatud heategevus ning professionaalsele kasuperele toetuva peremudeli tutvustamine laiemale avalikkusele.

Kristi Kallas on üle 30 aasta tegutsenud arstina. Ühtlasi on ta pikaajaline Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetaja. Eesti Rahvuskultuuri Fondi kaudu toetab Kristi ja Siim Kallase allfond stipendiumiga Eesti ajaloo mõtestamist teatris.

Tänasel päeval on SOS Lastekülal kodud Keilas, Põltsamaal, Narva-Jõesuus ning Juurus ning üks pere kasvatab lapsi oma kodus. Peretugevdusprogrammi kaudu aitab SOS Lasteküla ennetada lapse lahutamist oma vanematest. Aastate jooksul on programmist abi saanud rohkem kui 700 last ja üle 300 pere. SOS Lasteküla suurimaks unistuseks on avada 2017. aasta suvel neli kodu Kohtla-Järvel, kus armastava pere saavad 24 uut last.