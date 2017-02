Silvia Urgase arvamusriim EV99: aasta peaks kulgema kukeseene tähe all

Pealkirjata

Autor: Silvia Urgas

eesti aasta seen

on kukeseen

ja ma arvan

et just sellise seene tähe all

peaks kulgema kogu ülejäänud aasta

ikka nii et

eesti aasta seen

on kukeseen

eesti aasta keel

on eesti keel

eesti aasta mees

on eesti naine

ma tahan et kõik uudised

konstateeriks vaid ilmselgeid fakte

et kui lumi sulab ära

on õues ainult rahu

ja kui lumi sajab maha

on rahu veelgi suurem

eesti aasta seen on kukeseen

miski mida võinuks juba mullu teada

teadmine millega on hea minna uude aastasse

isegi kui su peas on selleks ikka veel 2007

ma tahan teada saada

mida ma juba niigi tean

et vahetult peale tõde

alternatiivsete faktide taga

korjatakse Kaaratautsa külas kantarelle