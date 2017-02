Reps jättis otseselt vastamata päringule Sputniku intervjuu kohta

«Sputnikuga seoses ei ole meie poliitika ja põhimõtted muutunud ega me ei kavatse neid muuta. Me ei tegele selle kanaliga. On kahetsusväärne, et Sputnik on saanud praegu sellist tähelepanu,» ütles Reps pressiesindaja vahendusel.

Mailis Reps ei ole eile õhtust saadik Postimehele ja BNSile kommentaarideks kättesaadav olnud.

Reps sattus esmaspäeval skandaali, kui kinnitas Postimehele, et pole Kremli-meelse portaali Sputnik ajakirjanikule holokausti ja küüditamise teemal intervjuud andnud, aga Sputnik avaldas sama päeva pärastlõunal video, mis tõestab vastupidist.

«Ma tean, et see «intervjuu» tegi murelikuks ka mõned Eesti ametiasutused, kuid samamoodi muutusime murelikuks ka meie siin ministeeriumis – et kust selline jutt on võetud, kui ma ei ole Sputnikuga suhelnud,» ütles Reps esmaspäeval ilmunud Postimehes. Kui info Sputniku intervjuust Repsini jõudis, siis pärast järelemõtlemist leidis ta, et ilmselt pärineb info holokaustipäevast ehk 27. jaanuarist, kui ta külastas Tallinna juudi kooli ja andis kogukonnaajalehele usutluse holokausti teemal, kirjutas Postimees.

«Selle vestluse jooksul kogukonnalehe tegijaga seisis meie kõrval koos diktofoniga üks armeenia või aserbaidžaani välimusega neiu. Ilmselt tema ongi selle loo autor,» pakkus Reps. «Mina ei teadnud, kes ta selline on, sest Sputniku märki tal rinnas ju polnud.»

See, et ta olla andnud intervjuu Sputnikule, on Repsi sõnul puhas fabrikatsioon, sest Sputnik serveeris vestlust juudi kogukonna lehega neile antud usutlusena. «See on puhas bluff,» ütles minister Postimehele.

Sputnik avaldas aga esmaspäva pärastlõunal video, millel on üheselt näha, et Sputniku ajakirjanik tutvustab ennast Repsile korrektselt ning võtab seejärel venekeelse lühiintervjuu, milles Reps räägib nii holokaustist kui ka küüditamisest. Reps osales 27. jaanuaril valitsuse esindajana holokausti mälestustseremoonial Tallinnas juudi kalmistul. Videos on näha, et usutlus toimus kalmistul.

Keskerakonna mõjukas liige, Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom soovitas teisipäeval Repsil juhtunu pärast vabandada. «Ma arvan, et Mailis Reps on kinni vana stereotüübis, mis justkui lubas ühel poliitikul rääkida venelastele ühte juttu ja eestlastele teist juttu,» ütles Toom BNSile.