Arvamusriim EV99: räpib R.A.W. Crew

Pealkirjata

Autor: R.A.W. Crew

Rom:

ma olin Kundas täna ja sain kõne

et Kaosel mendid laos ja kätte said mõne

süda, raisk, see taob, aga sa'i saa mind, sõber

ma'i kao, vaid kuu aega vaos hoian end, linn põleb

ma rügan 12 tundi päevas, et makstud oleks vee eest,

et katus oleks peakohal ning osta saaks pelmeene

ma'i teeskle, kuid sellest jääb väheks, no mis siis teen veel?

ma rabelen end lõhki, riik tahaks süsteemselt, et

lõpetaks kooli

ja võtaks hästi suure laenu

kõht on tühi, kust saab süüa,

suudad mõelda muust sa vaevu

üür see vajab maksmist ammu

aga neid ei koti see

nii leiamegi sissetuleku ju grip-koti seest

proua psühhiaater, ma ei taha neid tablette

vittu kogu see keemia, mis on teemas, aga pole ehtne

anna mulle looduslikku ravimit, mis vahid mind?

ma polegi mingi harilik, seetõttu ütlen «vali mind»

vali mind ja me homne on parem

sest ma pole ju mingi poliitik, kelle sõnadeks vaid valed

nii hale, kui valetame, et areng on. parem varem

sa pane see mõte pähe ja lõpetage, see'n vale!

R.V:

Preemiarahade aeg, kitsed närivad priskeks

nüüd tuli takus mitmel ja linnas äriga pizdets.

Mis, kes? - ma ei usalda kedagi,

nad juravad kuigi suu pidada lubavad enamik.

Sest elan dibiilis riigis, kus palgad on miinimum

ja ellujäämiseks diilitud weediga pannakse kinni vanglaga piirid sul,

niisiis algab te liigitus: sündivad lambad on kiibistatud ja targad on kiiritatud.

Vargad on riigi katus ja kardame kliinikut,

arvad kapriisikus? - Et alati vinguda leiame

a kui vilkur on taga maha end hirmuga peidame

või parem pagema paneme kui kindlana seisame,

sest ei näita need hämavad närakad väga ka lahkust,

mu elustiil ja mitte särav, vaid päris räbal välimus äratab kahtlust...

Ning nende jaoks pole ma hädasolija, vaid lädrast jobi ja tänavapraht

lendad täna sa ahju, ja fuck the system,

liiga palju on kanepiäri «busted» liste

jah, pole hussle lihtne täis pask on riske -

a miks siin toidu toob lauale aint tänaval raske biznes???