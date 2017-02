Täna «Radaris»: Kellele maksab riik enam kui tuhande euro suuruseid eripensioneid

Eesti Valitsus on liikumas tugevalt sinna suunda, et alates 2020. aasta 1. jaanuarist kaotatakse meie riigis eripensionid, mis tähendab, et 25 aastat pärast taasiseseisvust on eripensionite aeg Eestis läbi saamas. «Radar» vaatab täna tagasi eripensionite ajaloole ning uurib, kes ja kui palju Eestis eripensioni saavad?