Ratas: Reps on võtnud Sputniku intervjuuga juhtunust õppust

Ratas tunnustas, et Mailis Reps on vabandanud oma ütluste pärast. «Vabariigi valitsusel ei ole kindlasti suhtumine Sputnikusse kuidagi muutnud. Me ei anna neile intervjuusid, see on kindel,» ütles Ratas.

Küsimusele, kuidas aktsepteerida oma meeskonnas ministri valetamist, vastas Ratas, et luiskamine ei ole kuidagi vabandatav. «Minister ütles, et sel päeval andis ta palju intervjuusid. Kas ja kui palju ta suutis neile end pühendada, see on iseküsimus. Aga Mailis on kahetsenud oma ütlusi ja võtab sellest õppust. See on oluline,» ütles Ratas.

Reinsalu: ükski Eesti riigiteenistuja ei tohi Sputnikuga suhelda

Urmas Reinsalu. Foto: Liis Treimann.

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) oli resoluutne: ükski Eesti riigiteenistuja ei tohi Sputnikuga suhelda. «Selle väljaandega tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, sest neile makstaksegi valetamise eest,» ütles Reinsalu tunnistades, et Sputniku seltskond on püüdnud ka justiitsministeeriumi pressikonverentsidele sisse murda. «Nad tulevad grupiga ja neid välja sõeluda, neid tõkestada on üsna keeruline.»

Reinsalu toonitas, et kõik riigiteenijad peavad aru saama, et tegemist pole isegi mitte näiliselt pädeva ajakirjandusega. «Tegemist on meile vaenuliku administratsiooni infooperatsiooniga, mille ülesandeks on teha meie riiki nõrgemaks. See on nende lähtekoht ja nende palk,» tõdes Reinsalu.

Jürgen Ligi: Reps teadis väga hästi, kellega ta rääkis

Jürgen Ligi. Foto: Teet Malsroos / Õhtuleht.

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi sõnul on Sputniku avaldatud videost näha, et Mailis Repsile esitleti end selgelt.

«Haridus- ja teadusminister teadis, kellega rääkis ja mida rääkis. Ta pöördus ainult venekeelse valija poole, arvestas, et Sputnikul ega Pervõi Baltiiski Kanalil (PBK) eestikeelseid vaatajaid pole ning ta saab rääkida seal teistsugust tõde. Too tõde oli, et teised poliitikud vastandavad rahvusi, ja teiseks et küüditamisel on see kergendav asjaolu võrreldes holokaustiga, mis on õudne, et ta toimus poliitilistel, mitte etnilistel motiividel,» ütles Ligi.

Ta märkis, et ehkki holokausti mõõtmed on võrreldamatud, on mõõtmatult küüniline minna teist genotsiidi pehmendama motiivide põhjal ja esitada eri auditooriumidele erinevat tõde.

«Paraku läheb see samasse ritta tema varasemate sõnavõttudega, sealhulgas venekeelse gümnaasiumihariduse lubamisega, mis on esitatud eesti- ja venekeelses meedias erinevalt. Selle kohta on meediaplaan, aga sisulisi seletusi ei osata anda ja spetsialistidega ei konsulteerita,» ütles Ligi.

Kiisler: Keskerakond peab vastutama ise oma ministrite eest

Siim Kiisler. Foto: Jaanus Lensment.

Isamaa ja Res Publica Liidu aseesimehe Siim Kiisleri sõnul vastutab Keskerakond ise oma ministrite eest ja koalitsioonipartnerid ei saa teise erakonna ministri käitumise eest vastutust võtta.

Vastutama peab ikka eelkõige minister ise selle eest mida ta tegi, miks ta tegi ja kuidas ta tegi. Repsi tegudele saab anda hinnangu peaminister Jüri Ratas, kes on ühtlasi Repsi erakonnakaaslane.

Kiisleri sõnul on Repsiga juhtunu ilmekas näide, et Sputnikuga suhtlemisest midagi head ei tule.

«Tegemist ei ole ju ajakirjandusega ja seda tüüpi organisatsioonidega tuleb olla väga ettevaatlik. Sputniku huvi ei ole anda adekvaatselt edasi Eesti riigi esindaja mõtteid vaid talle käru keerata. Igaüks peab väga tõsiselt järgi mõtlema, kas tal on kindlustunne, et kui ta midagi ütleb, kajatatakse seda objektiivselt,» lausus Kiisler.