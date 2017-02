Aab: me plaanime sügisesed valimised Tallinnas võita

«Me oleme võtnud eesmärgiks valimised Tallinnas võita,» ütles Keskerakonna peasekretär Jaak Aab ütles «Aktuaalses kaameras». «Millise tulemusega, on raske öelda, kuid viimased küsitlused näitavad, et me võime arvestada ligi poolega Tallinna elanike toetusest.»

Aab lisas, et lähiajal paneb Tallinna nõukogu paika ka ülejäänud linnaosade esinumbrid lisaks neile kahele, mis selgusid eile. Eile otsustas nõukogu, et Lasnamäel, mis seni oli traditsiooniliselt Edgar Savisaare valimispiirkond, on esinumbriks Mihhail Kõlvart, Mustamäel aga Taavi Aas.

Lasnamäe esinumbriks kandideeris ka Yana Toom, kes ei saanud ainsatki toetushäält. Lisaks seadis Olga Ivanova üles Edgar Savisaare kandidatuuri, väites, et selleks avaldas suuliselt soovi Savisaar ise. Savisaare poolt hääletas vaid Ivanova.

Aab märkis, et see, kellest saab lõpuks Keskerakonna linnapeakandidaat, selgub pärast kõigi linnaosade esinumbrite selgumist. «Tõenäoliselt tuleb sellest ringist tuleb ka linnapea kandidaat,» nentis Aab.